В Литве закрыли торговые сети российского предпринимателя из-за санкций Евросоюза. Под удар попали магазины "Светофор", "Пятёрочка" и "Магнит".
Причиной стала запись владельца бизнеса в санкционном списке ЕС. Литовские власти заморозили активы компании, что привело к полной остановке работы торговых точек.
Ограничения затронули не только право вести торговлю, но и финансовую часть: предпринимателю закрыли доступ к банковским операциям и ресурсам. В результате магазины прекратили работу, а персонал остался без мест трудоустройства.
Для обычного сотрудника или водителя-логиста такие решения означают резкую потерю рабочего места и разрыв цепочек поставок. Для бизнеса в приграничных регионах Северо-Запада подобные кейсы служат сигналом о рисках работы с активами, которые могут попасть под международные ограничения.
|Последствия санкций
|Мера воздействия
|Торговля
|Закрытие магазинов "Светофор", "Магнит", "Пятёрочка"
|Финансы
|Заморозка счетов и запрет банковских операций
|Персонал
|Массовые увольнения сотрудников сети
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.