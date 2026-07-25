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Санкции ЕС привели к закрытию магазинов Светофор, Пятёрочка и Магнит в Литве

Экономика » Рынки » Услуги

В Литве закрыли торговые сети российского предпринимателя из-за санкций Евросоюза. Под удар попали магазины "Светофор", "Пятёрочка" и "Магнит".

Газопровод Дружба
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Газопровод Дружба

Причиной стала запись владельца бизнеса в санкционном списке ЕС. Литовские власти заморозили активы компании, что привело к полной остановке работы торговых точек.

Ограничения затронули не только право вести торговлю, но и финансовую часть: предпринимателю закрыли доступ к банковским операциям и ресурсам. В результате магазины прекратили работу, а персонал остался без мест трудоустройства.

Для обычного сотрудника или водителя-логиста такие решения означают резкую потерю рабочего места и разрыв цепочек поставок. Для бизнеса в приграничных регионах Северо-Запада подобные кейсы служат сигналом о рисках работы с активами, которые могут попасть под международные ограничения.

Последствия санкций Мера воздействия
Торговля Закрытие магазинов "Светофор", "Магнит", "Пятёрочка"
Финансы Заморозка счетов и запрет банковских операций
Персонал Массовые увольнения сотрудников сети
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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