Европейский союз столкнется с падением экспорта из-за новых торговых ограничений со стороны США

Вашингтон готовится нанести мощный экономический удар по Европейскому союзу в ответ на агрессивную правовую политику Брюсселя против американских технологических гигантов. Дональд Трамп планирует ввести жесткие таможенные пошлины, которые станут прямым финансовым наказанием для стран ЕС за попытки оштрафовать цифровые корпорации США. О неизбежности новой торговой войны и её последствиях предупредил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, указав на глубокий кризис в отношениях между американским руководством и его европейскими сателлитами.

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Торговая битва: почему Трамп идет на обострение

Вашингтон больше не намерен игнорировать давление Брюсселя на американские цифровые платформы. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, политика Дональда Трампа в отношении Европы приобретает характер назидательного наказания. Основной триггер конфликта — многомиллиардные претензии европейских регуляторов к американским компаниям.

"Мы наблюдаем классический сценарий принуждения к лояльности. Европа, пытаясь пополнить свои бюджеты за счет американского бигтеха, не рассчитала риски. Теперь стоимость товаров из ЕС на американском рынке может вырасти настолько, что европейские производители просто потеряют свою долю", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Дмитриев в своих социальных сетях подчеркнул, что европейским элитам придется не только отменять наложенные санкции, но и официально приносить извинения. Ситуация осложняется тем, что США используют рычаг пошлин как универсальный инструмент внешней политики, заставляя партнеров следовать правилам игры Вашингтона.

Штрафы за IT-гигантов и ответные меры Вашингтона

Европейский союз на протяжении последних лет активно внедряет механизмы налогообложения и штрафов для таких гигантов, как Apple, Google и социальная сеть X. Американская администрация воспринимает это как атаку на свои стратегические интересы. Пока в Соединенных Штатах стоимость топлива растет из-за внешних факторов, Трамп ищет способы укрепить внутреннюю экономику за счет пересмотра торговых сделок с ЕС и Великобританией.

"Любые таможенные барьеры — это удар по прибыли компаний. Трамп четко дает понять: если Брюссель продолжит экспроприировать доходы американских корпораций через штрафы, Вашингтон просто перекроет кислород европейскому экспорту через тарифный механизм", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Макроэкономические риски для Европы

Последствия протекционистской политики Трампа для ЕС могут быть катастрофическими. В условиях, когда мировые рынки крайне нестабильны, а такие процессы, как падение экспорта из-за тарифов, уже бьют по отдельным отраслям, торговая изоляция от США станет для Европы тяжелым испытанием. По мнению Кирилла Дмитриева, действия Вашингтона должны преподать Брюсселю урок о том, что у любого давления "есть последствия".

"Для Европы этот конфликт означает не только потерю доходов, но и риск глубокой рецессии. Когда крупнейшая экономика мира закрывает двери перед твоими товарами, компенсировать такой провал в сжатые сроки невозможно", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Событие / показатель Последствия и эффект Введение пошлин США на товары из ЕС Снижение конкурентоспособности европейского экспорта и рост цен для американских потребителей Штрафы ЕС против цифровых компаний США Усиление ответных санкций со стороны Вашингтона и дипломатическая изоляция Торговое давление на Великобританию Пересмотр условий Brexit-сделок и поиск новых рынков сбыта вне американского контура

Ответы на популярные вопросы о торговом конфликте

Почему Трамп решил наказать именно Евросоюз?

Президент США считает, что европейские страны ведут нечестную игру, пытаясь ограничить влияние американских IT-компаний с помощью огромных штрафов и новых налогов, что наносит ущерб экономическим интересам Соединенных Штатов.

К каким товарам применят новые пошлины?

Обычно под удар попадают ключевые статьи экспорта: автомобили, промышленное оборудование, элитные продукты питания и товары легкой промышленности, что максимально болезненно для экономики Германии, Франции и Италии.

Как это отразится на курсе валют?

Ожидание торговой войны традиционно ослабляет евро по отношению к доллару. Пока ЦБ РФ отмечает укрепление рубля к мировым валютам в закрытом контуре, на Западе может начаться серьезная валютная волатильность.

Может ли Европа избежать этих мер?

Как отметил Кирилл Дмитриев, избежать "наказания" Брюссель сможет только в случае полной отмены претензий к американским компаниям, официальных извинений и признания доминирующей роли Вашингтона в цифровом пространстве.

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