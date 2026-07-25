Китайские нефтеперерабатывающие заводы резко нарастили закупки российского сорта ESPO, не дожидаясь традиционных сроков контрактации. Ажиотажный спрос со стороны Пекина уже привел к резкому сокращению дисконта на российское сырье: всего за две недели скидка к эталонной марке Brent сжалась с 4 долларов до символического 1 доллара за баррель. Главными драйверами спешного импорта стали опасения дестабилизации поставок с Ближнего Востока и угроза введения заградительных пошлин в США для покупателей энергоресурсов из России.
Традиционно китайские НПЗ закупали нефть ESPO (ВСТО) незадолго до фактической отгрузки, пользуясь коротким логистическим плечом: доставка из порта Козьмино в Приморье занимает около семи дней. Однако сейчас логика рынка изменилась. Переработчики во главе с гигантом Unipec стремятся забронировать объемы на август и сентябрь заранее, опасаясь перебоев с танкерным флотом и поставками из Персидского залива.
"Китай демонстрирует прагматичный подход, формируя запасы на фоне неопределенности в Саудовской Аравии и Ираке. Российская нефть с Дальнего Востока становится для Пекина не просто выгодным активом, а гарантией энергетической безопасности, так как маршрут доставки короток и защищен от внешнего вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
По данным аналитических агентств, экспорт в КНР в июле может обновить весенние максимумы, превысив отметку в 1,4 млн баррелей в сутки. Примечательно, что аналогичную тактику диверсификации источников сырья начали применять и государственные НПЗ Индии, которые также опасаются задержек грузов по традиционным ближневосточным маршрутам.
Высокий спрос моментально отразился на стоимости барреля. Все поставки августа уже выкуплены, а сентябрьские партии расходятся с минимальным дисконтом. Это происходит на фоне общей волатильности энергетического рынка, где даже влияние цен на топливо на стоимость товаров становится глобальным трендом.
|Событие / показатель
|Последствия и эффект
|Сокращение дисконта ESPO к Brent до $1
|Рост экспортных доходов бюджета РФ и снижение выгоды зарубежных НПЗ
|Досрочная продажа сентябрьских партий
|Формирование дефицита свободных объемов на спотовом рынке
|Угроза пошлин США до 100%
|Стимул для импортеров совершать сделки до вступления ограничений в силу
"Мы наблюдаем трансформацию рынка ESPO из 'дешевой альтернативы' в премиальный быстрозаменяемый ресурс. Сокращение дисконта — лучший индикатор того, что спрос устойчиво превышает предложение, а санкционное давление на покупателей пока только подстегивает их активность", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Дополнительным катализатором спешки стал обсуждаемый в США законопроект, который предусматривает введение тарифов до 100% для стран, закупающих российские нефть и газ. Инициатива направлена против крупнейших импортеров, включая Китай, Индию, Венгрию и Азербайджан.
Согласно информации из Вашингтона, Дональд Трамп поддерживает идею жестких пошлин, но настаивает на единоличном праве вводить и отменять их. Ожидание этих санкций заставляет Пекин действовать на опережение, фиксируя объемы до возможного изменения правил игры. При этом сам Китай уже начал отвечать на санкции жесткими ограничениями в отношении западных корпораций, что подтверждает готовность сторон к затяжному торговому противостоянию.
"Законопроект о пошлинах — это попытка США превратить покупку российских ресурсов в экономически бессмысленную операцию. Однако для Китая критическая зависимость от морских путей из Залива делает поставки через Козьмино вопросом выживания экономики, за который они готовы переплачивать", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Главная причина — страхование рисков. На фоне напряженности на Ближнем Востоке и угроз санкций со стороны США переработчики стремятся гарантированно получить сырье, пока логистические цепочки через Дальний Восток работают стабильно.
Российская нефть ESPO подорожала относительно мировых бенчмарков. Дисконт к сорту Brent практически исчез, сократившись до 1 доллара, что свидетельствует о высокой конкуренции среди покупателей за право получить танкер из Козьмино.
Американский законопроект нацелен на крупнейших клиентов: Китай, Индию, Словакию, Венгрию и Азербайджан. Исключение могут сделать только для тех, кто закупает менее 15% своего импорта у России и планомерно снижает эту долю.
Действия Китая и возможные пошлины США усиливают фрагментацию мирового рынка. Потоки нефти перераспределяются: российское сырье окончательно закрепляется в Азии, в то время как логистические затраты и риски для всех участников торгов растут.
Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.