Китайские НПЗ начали досрочно выкупать российскую нефть из порта Козьмино

Китайские нефтеперерабатывающие заводы резко нарастили закупки российского сорта ESPO, не дожидаясь традиционных сроков контрактации. Ажиотажный спрос со стороны Пекина уже привел к резкому сокращению дисконта на российское сырье: всего за две недели скидка к эталонной марке Brent сжалась с 4 долларов до символического 1 доллара за баррель. Главными драйверами спешного импорта стали опасения дестабилизации поставок с Ближнего Востока и угроза введения заградительных пошлин в США для покупателей энергоресурсов из России.

Фото: commons.wikimedia.org by Jimwmurphy, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Нефтяная качка

Страховка от ближневосточных рисков

Традиционно китайские НПЗ закупали нефть ESPO (ВСТО) незадолго до фактической отгрузки, пользуясь коротким логистическим плечом: доставка из порта Козьмино в Приморье занимает около семи дней. Однако сейчас логика рынка изменилась. Переработчики во главе с гигантом Unipec стремятся забронировать объемы на август и сентябрь заранее, опасаясь перебоев с танкерным флотом и поставками из Персидского залива.

"Китай демонстрирует прагматичный подход, формируя запасы на фоне неопределенности в Саудовской Аравии и Ираке. Российская нефть с Дальнего Востока становится для Пекина не просто выгодным активом, а гарантией энергетической безопасности, так как маршрут доставки короток и защищен от внешнего вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

По данным аналитических агентств, экспорт в КНР в июле может обновить весенние максимумы, превысив отметку в 1,4 млн баррелей в сутки. Примечательно, что аналогичную тактику диверсификации источников сырья начали применять и государственные НПЗ Индии, которые также опасаются задержек грузов по традиционным ближневосточным маршрутам.

Ценовое ралли и дефицит слотов в Козьмино

Высокий спрос моментально отразился на стоимости барреля. Все поставки августа уже выкуплены, а сентябрьские партии расходятся с минимальным дисконтом. Это происходит на фоне общей волатильности энергетического рынка, где даже влияние цен на топливо на стоимость товаров становится глобальным трендом.

Событие / показатель Последствия и эффект Сокращение дисконта ESPO к Brent до $1 Рост экспортных доходов бюджета РФ и снижение выгоды зарубежных НПЗ Досрочная продажа сентябрьских партий Формирование дефицита свободных объемов на спотовом рынке Угроза пошлин США до 100% Стимул для импортеров совершать сделки до вступления ограничений в силу

"Мы наблюдаем трансформацию рынка ESPO из 'дешевой альтернативы' в премиальный быстрозаменяемый ресурс. Сокращение дисконта — лучший индикатор того, что спрос устойчиво превышает предложение, а санкционное давление на покупателей пока только подстегивает их активность", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Американский фактор: угроза 100-процентных пошлин

Дополнительным катализатором спешки стал обсуждаемый в США законопроект, который предусматривает введение тарифов до 100% для стран, закупающих российские нефть и газ. Инициатива направлена против крупнейших импортеров, включая Китай, Индию, Венгрию и Азербайджан.

Согласно информации из Вашингтона, Дональд Трамп поддерживает идею жестких пошлин, но настаивает на единоличном праве вводить и отменять их. Ожидание этих санкций заставляет Пекин действовать на опережение, фиксируя объемы до возможного изменения правил игры. При этом сам Китай уже начал отвечать на санкции жесткими ограничениями в отношении западных корпораций, что подтверждает готовность сторон к затяжному торговому противостоянию.

"Законопроект о пошлинах — это попытка США превратить покупку российских ресурсов в экономически бессмысленную операцию. Однако для Китая критическая зависимость от морских путей из Залива делает поставки через Козьмино вопросом выживания экономики, за который они готовы переплачивать", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Ответы на популярные вопросы о закупках нефти Китаем

Почему китайские НПЗ начали покупать нефть раньше срока?

Главная причина — страхование рисков. На фоне напряженности на Ближнем Востоке и угроз санкций со стороны США переработчики стремятся гарантированно получить сырье, пока логистические цепочки через Дальний Восток работают стабильно.

Как рост спроса отразился на стоимости российской нефти?

Российская нефть ESPO подорожала относительно мировых бенчмарков. Дисконт к сорту Brent практически исчез, сократившись до 1 доллара, что свидетельствует о высокой конкуренции среди покупателей за право получить танкер из Козьмино.

Какие страны могут попасть под новые санкции США за покупку ресурсов из РФ?

Американский законопроект нацелен на крупнейших клиентов: Китай, Индию, Словакию, Венгрию и Азербайджан. Исключение могут сделать только для тех, кто закупает менее 15% своего импорта у России и планомерно снижает эту долю.

Как это отразится на мировом рынке нефти?

Действия Китая и возможные пошлины США усиливают фрагментацию мирового рынка. Потоки нефти перераспределяются: российское сырье окончательно закрепляется в Азии, в то время как логистические затраты и риски для всех участников торгов растут.

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