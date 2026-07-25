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Стоимость топлива в США выросла на треть на фоне обострения отношений с Тегераном

Экономика

Военная агрессия Вашингтона против Ирана обернулась тяжелым экономическим бременем для рядовых американцев: стоимость автомобильного топлива в США взлетела более чем на треть всего за пять месяцев. Пока администрация Белого дома втягивает страну в новый виток ближневосточной дестабилизации, транспортные расходы граждан достигли критических отметок, при этом власти пытаются сгладить эффект, заявляя о продолжении переговоров с Тегераном. Резкий скачок цен на заправках уже формирует долгосрочные инфляционные риски, способные парализовать потребительскую активность внутри Штатов.

Заправка в США
Фото: Pravda.ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка в США

Топливный шок: статистика подорожания в цифрах

Эскалация конфликта с Ираном мгновенно отразилась на табло американских АЗС. Согласно данным топливной статистики, с конца февраля по июль средняя стоимость галлона обычного бензина выросла с $2,983 (около 233 рублей) до $4,019 (313 рублей). Чистый рост составил 34,7%, что стало прямым следствием нестабильности на энергетическом рынке, спровоцированной действиями Вашингтона.

"Такой резкий скачок стоимости горючего неизбежно перекладывается на издержки логистики. Даже если сейчас мы не видим взрывного роста цен на полках, это вопрос времени, так как транспортная составляющая в конечном итоге всегда догоняет розницу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Продовольственный рынок: временное затишье

Несмотря на влияние цен на топливо на общую экономическую ситуацию, сектор продуктов питания в США пока демонстрирует относительную стабильность. Индекс цен на товары для дома с февраля по июнь прибавил всего 0,9%. Однако аналитики предупреждают, что подобный разрыв между стоимостью энергоносителей и еды не может быть вечным: производители будут вынуждены закладывать подорожавшие перевозки в себестоимость товаров.

 

"Для американского потребителя, привыкшего к дешевому бензину, цена в 4 доллара за галлон — это психологический барьер и серьезный удар по семейному бюджету, который сократит траты на другие услуги", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Политический лавирование Дональда Трампа

На фоне экономического давления Белый дом пытается сменить риторику. Президент США Дональд Трамп поспешил заявить, что Вашингтон не планирует новых массированных ударов по Ирану и настроен на диалог. Тем не менее, рынок крайне нервно реагирует на подобные интервенции, а мировые котировки бензина продолжают удерживаться на высоких уровнях, пока конфликт не исчерпан в дипломатической плоскости.

"Риск введения новых санкций или блокировки транспортных путей в Персидском заливе заставляет рынок закладывать премию за риск. Даже заявления о мирных переговорах не могут быстро вернуть цены к прежнему уровню", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин в США

Почему бензин в США подорожал, а продукты нет?

Цены на топливо реагируют на рыночные ожидания мгновенно, в то время как продукты имеют более длинный цикл производства и контрактации. Ритейлеры стараются сдерживать цены на еду до последнего, чтобы не потерять трафик.

Как высокая стоимость топлива влияет на доллар?

Резкое подорожание ресурсов внутри страны разгоняет инфляцию, что может заставить ФРС повышать ставки. На этом фоне часто наблюдается волатильность валютных курсов.

Связан ли рост цен исключительно с операцией в Иране?

Это ключевой фактор. Прямая военная агрессия против одного из крупнейших игроков нефтяного рынка создает дефицит ожиданий и спекулятивный разогрев цен на американских биржах.

Что будет с ценами дальше?

Если военная фаза затянется, стоимость логистики заставит пересмотреть ценники и в продуктовых магазинах. Стабилизация возможна только при деэскалации конфликта.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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