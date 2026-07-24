Рост железнодорожных тарифов привёл к падению экспорта удобрений из России в Финляндию

Экспорт российских удобрений в Финляндию сократился с 250 тысяч до 10 тысяч тонн в месяц. Падение объёмов поставок зафиксировано к 21 июля после восьмикратного роста железнодорожных тарифов на перевозки через границу с соседним государством.

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Новые тарифы вступили в силу 1 июля 2026 года. Увеличение стоимости логистики привело к практически полной остановке отгрузок продукции.

Железнодорожный логист Алексей Воронов отмечает, что резкое изменение транспортных расходов напрямую влияет на экономику экспортного контракта, часто делая поставку нерентабельной без пересмотра цены конечного продукта или смены маршрута.

Экспертная проверка: железнодорожный логист железнодорожный логист Алексей Воронов