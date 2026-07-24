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Рост железнодорожных тарифов привёл к падению экспорта удобрений из России в Финляндию

Экономика

Экспорт российских удобрений в Финляндию сократился с 250 тысяч до 10 тысяч тонн в месяц. Падение объёмов поставок зафиксировано к 21 июля после восьмикратного роста железнодорожных тарифов на перевозки через границу с соседним государством.

Руки с гранулированным удобрением
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Руки с гранулированным удобрением

Новые тарифы вступили в силу 1 июля 2026 года. Увеличение стоимости логистики привело к практически полной остановке отгрузок продукции.

Железнодорожный логист Алексей Воронов отмечает, что резкое изменение транспортных расходов напрямую влияет на экономику экспортного контракта, часто делая поставку нерентабельной без пересмотра цены конечного продукта или смены маршрута.

Экспертная проверка: железнодорожный логист Алексей Воронов.
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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