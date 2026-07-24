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Цены на бензин АИ-95 выросли почти на 5% по итогам недели

Экономика

Котировки бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли по итогам недели. Наибольшая динамика зафиксирована по марке АИ-95 — цена увеличилась почти на 5%, в то время как дизельное топливо подорожало в пределах 3%.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Согласно данным Петербургской биржи, стоимость АИ-95 по территориальному индексу европейской части России достигла 79,888 тыс. рублей за тонну (+4,6%). Цена АИ-92 выросла на 0,69% до 72,287 тыс. рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 2,58%, составив 76,641 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут прибавил 0,69% — до 20,911 тыс. рублей.

Противоположная тенденция отмечена в сегменте сжиженных углеводородных газов (СУГ), которые за неделю подешевели на 19,7%, опустившись до 35,035 тыс. рублей за тонну.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что рост биржевых цен в условиях топливного кризиса сдерживается жесткими регуляторными рамками. Сейчас для бензинов АИ-92 и АИ-95, а также летнего и межсезонного дизеля действует ценовой коридор: рост ограничен 0,01%, снижение — до 3%.

Механизмы стабилизации рынка

Для снижения волатильности и борьбы с дефицитом правительство и торговая площадка применили ряд ограничительных мер. С 21 июля покупка бензина на бирже разрешена только конечным потребителям или для личного пользования.

Дополнительно кабмин временно изменил правила предложения топлива: с 1 июля по 30 сентября норматив обязательных продаж бензина на бирже снижен с 15% до 10%. Аналогичное решение планируется принять и в отношении дизельного топлива.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что эти меры начинают приносить результаты: в ряде регионов сокращаются очереди на АЗС и снимаются ограничения на отпуск топлива. Тем не менее, в отдельных субъектах ситуация остается напряженной. Для поддержки внутреннего рынка с 8 июля введен полный запрет на экспорт дизельного топлива, а также запущены импортные поставки нефтепродуктов.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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