Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг

Рост цен на топливо начал влиять на стоимость товаров и услуг в России. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что текущая ситуация на рынке возникла из-за шока предложения.

Фото: Wikipedia by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Эльвира Набиуллина

Механизм воздействия топлива на экономику работает через транспортные расходы: подорожание бензина и дизеля увеличивает затраты на логистику, что в итоге перекладывается производителями и перевозчиками в конечную цену потребительских товаров. Ранее ЦБ считал этот процесс временным и не видел вторичных инфляционных эффектов, однако теперь фиксирует распространение цепной реакции на широкий круг позиций.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что топливный компонент в себестоимости многих товаров значителен, поэтому даже локальные скачки цен могут вызвать затяжной инфляционный импульс, который будет ощущаться потребителями дольше, чем длился сам дефицит или рост цен на АЗС.

Региональная динамика и цены

По данным ЦБ, в большинстве регионов ситуация стабилизируется. В Карелии, Мордовии и Астраханской области увеличивают лимиты отпуска топлива, а в Самарской области и Карачаево-Черкесии сокращаются очереди на заправках.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Крыму. Согласно данным ИнфоТЭК, стоимость литра АИ-92 там составляет 175-200 рублей, АИ-95 — 190-220 рублей, а дизельного топлива — 195-200 рублей. Цены на улучшенные марки топлива превышают эти значения.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов обращает внимание, что резкий ценовой разрыв между регионами и общие темпы роста стоимости указывают на проблемы с логистикой или локальный дисбаланс спроса и предложения в отдельных субъектах.

Общая тенденция к росту подтверждается статистикой Росстата. С 14 по 20 июля средние потребительские цены в стране выросли на 1,9% до 77,31 рубля за литр бензина и на 2,6% до 93,54 рубля за литр дизельного топлива.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов

аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов