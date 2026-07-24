Эльвира Набиуллина сообщила о влиянии цен на топливо на стоимость товаров и услуг

Рост цен на топливо начал влиять на стоимость товаров и услуг в России. Об этом сообщила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что текущая ситуация на рынке возникла из-за шока предложения.
Механизм воздействия топлива на экономику работает через транспортные расходы: подорожание бензина и дизеля увеличивает затраты на логистику, что в итоге перекладывается производителями и перевозчиками в конечную цену потребительских товаров. Ранее ЦБ считал этот процесс временным и не видел вторичных инфляционных эффектов, однако теперь фиксирует распространение цепной реакции на широкий круг позиций.
Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что топливный компонент в себестоимости многих товаров значителен, поэтому даже локальные скачки цен могут вызвать затяжной инфляционный импульс, который будет ощущаться потребителями дольше, чем длился сам дефицит или рост цен на АЗС.
По данным ЦБ, в большинстве регионов ситуация стабилизируется. В Карелии, Мордовии и Астраханской области увеличивают лимиты отпуска топлива, а в Самарской области и Карачаево-Черкесии сокращаются очереди на заправках.
Наиболее напряженная обстановка сохраняется в Крыму. Согласно данным ИнфоТЭК, стоимость литра АИ-92 там составляет 175-200 рублей, АИ-95 — 190-220 рублей, а дизельного топлива — 195-200 рублей. Цены на улучшенные марки топлива превышают эти значения.
Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов обращает внимание, что резкий ценовой разрыв между регионами и общие темпы роста стоимости указывают на проблемы с логистикой или локальный дисбаланс спроса и предложения в отдельных субъектах.
Общая тенденция к росту подтверждается статистикой Росстата. С 14 по 20 июля средние потребительские цены в стране выросли на 1,9% до 77,31 рубля за литр бензина и на 2,6% до 93,54 рубля за литр дизельного топлива.
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