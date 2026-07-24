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Два Boeing 737 MAX будут утилизированы из-за дефицита компонентов

Экономика

Экономика запчастей против технических мифов

Два самолета Boeing 737 MAX 8 с регистрационными номерами PS-GRM и PS-GRN будут разобраны на запчасти после короткого периода эксплуатации. Несмотря на сообщения в ряде авиационных блогов о "бракованной партии" и технических сбоях, фактические данные свидетельствуют об экономическом характере решения.

Qatar Airways Cargo, Boeing 747-87UF
Фото: commons.wikimedia.org by Md Shaifuzzaman Ayon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Qatar Airways Cargo, Boeing 747-87UF

Борты были возвращены бразильским перевозчиком GOL Linhas Aereas лизингодателю. Официальной причиной возврата названы коммерческие обстоятельства. Анализ полетных данных показывает, что в период коммерческой эксплуатации машины летали без длительных перерывов с ежемесячным налетом более 340 часов (более 11 часов в сутки), что исключает версию о постоянном нахождении самолетов в ремонте.

Версия о "хронических производственных проблемах" в конкретной партии не подтверждается серийными номерами воздушных судов (9264 и 9370). Между ними существует разрыв более чем в сто единиц, что означает разницу в производстве около двух с половиной месяцев.

Решение о разборе почти новых машин на компоненты обусловлено глобальным дефицитом запчастей. В текущих рыночных условиях стоимость отдельных узлов и агрегатов может превышать стоимость самолета в сборе, что делает утилизацию финансово выгодной для лизингодателя, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин</ и>.

Финансовый контекст возврата

Возврат бортов напрямую связан с реструктуризацией GOL Linhas Aereas. Авиакомпания проходила процедуру банкротства по главе 11 (Chapter 11), из которой вышла в июне 2025 года. За этот период ее портфель заказов сократился со 101 самолета в конце 2023 года до 91 в апреле 2024-го.

Параллельно с возвратом PS-GRM и PS-GRN в марте 2026 года часть флота, изначально предназначавшегося для GOL (десять Boeing 737 MAX 8), перешла к перевозчику Air Algerie. Таким образом, вывод машин из парка бразильского оператора является частью стратегии по сокращению долговых обязательств и оптимизации флота после банкротства.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации Анатолий Журин
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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