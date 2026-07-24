Обменники — вчерашний день: Сбербанк запустил выдачу наличной валюты в банкоматах Москвы

Сбербанк масштабирует сеть банкоматов с функцией обмена наличной иностранной валюты. Система позволяет проводить операции в формате "наличные на наличные" без привязки к банковским картам. Решение упрощает конвертацию средств для финансовой системы России, где потребительский спрос остается зависим от доступа к ликвидности. Сервис ориентирован на путешественников: как россиян, так и граждан, посещающих РФ.

Фото: https://unsplash.com by Igal Ness is licensed under Free Доллары

Механика обмена и география сервиса

Клиент может совершить обмен в пределах 40 тысяч рублей за одну транзакцию. Устройство выдает или принимает доллары, евро, юани и дирхамы. Технология устраняет необходимость посещения кассы. На текущий момент терминалы установлены в ключевых транспортных хабах Москвы: Внуково, Домодедово, Шереметьево. Стратегия банка предполагает расширение сети до 500 точек к концу года, включая вокзалы и крупные торгово-развлекательные центры.

"Автоматизация обмена в аэропортах — это вынужденная реакция на изменение логистических потоков. Подобные инструменты не отменяют риски волатильности курса, но делают базовые клиентские операции бесшовными", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Контекст предложения и действия регулятора

Банковский сектор адаптируется к новым условиям. Общая экономика РФ требует гибкости в работе с наличностью. Пока регулятор держит ключевую ставку на высоких уровнях, интерес к наличным валютным операциям сохраняется как способ защиты от комиссий цифровых инструментов. Важно учитывать, что банкоматы крайне чувствительны к физическому состоянию банкнот: любая потертость может стать причиной отказа в приеме купюры.

Сравнение условий крупных игроков

Банк-эмитент Лимиты и особенности Сбербанк До 40 тыс. руб. за операцию, без карты. Т-Банк До 20 тыс. долларов, работа по карте.

Ранее Газпромбанк практиковал аналогичную модель, но впоследствии свернул проект. Сейчас рынок делится на банки, ориентированные на массового клиента (Сбербанк) и специализированные решения для держателей карт внутри экосистемы (Альфа-Банк, Т-Банк).

"Банкомат не заменит обменник из-за жестких требований к качеству купюр. Технические лимиты на износ банкнот часто делают операцию невозможной в автоматическом режиме", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о валютных банкоматах

Требуется ли карта для обмена?

Сервис Сбербанка позволяет совершать операции напрямую, без использования банковских карт.

Какие валюты доступны?

Список ограничен долларами, евро, юанями и дирхамами в зависимости от загрузки конкретного устройства.

В чем главный риск?

Банкоматы принимают только идеально сохранившиеся банкноты. Потертости и следы загрязнений приводят к возврату денег.

Есть ли лимит по сумме?

Операция ограничена эквивалентом 40 тысяч рублей за одно действие.

"Оптимизация сети терминалов позволит банкам снизить нагрузку на кассовые узлы в пиковые периоды, сохраняя при этом прозрачность валютных потоков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Читайте также