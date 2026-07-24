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Пенсионер подписал ГПД — и пожалел? Что меняется с выплатами, льготами и налогами

Экономика

ГПД кажется пенсионерам удобным способом подработки без графика и начальства. Но для государства это может означать смену статуса получателя выплат. Такой договор способен повлиять на индексацию, льготы и налоги. Разбираемся, какие финансовые риски ждут пенсионеров.

Пенсионер считает деньги дома
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пенсионер считает деньги дома

Логика ГПД: результат важнее процесса

В системе государственного администрирования ГПД — это сделка по купле-продаже конкретного результата. В отличие от штатного расписания, здесь нет понятия "рабочее время". Есть объект: отремонтированный кабинет, подготовленный отчет или прочитанная лекция.

Как только акт подписан, обязательства прекращаются. Для пенсионера это означает максимальную мобильность, но полное отсутствие социальных амортизаторов в виде оплачиваемого отпуска.

"ГПД лишает исполнителя защиты Трудового кодекса. Никаких выходных пособий или компенсаций при расторжении — только то, что прописано в тексте соглашения", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Заказчик удерживает НДФЛ и перечисляет страховые взносы. Это ключевой маркер для Социального фонда. Как только в систему поступает первый рубль взносов, пенсионер переходит в категорию работающих. Это необходимо учитывать при финансовом планировании, так как ожидания от выплат могут не совпасть с реальностью.

Статус работающего: риски и индексация

С 2025 года правила игры меняются. Индексация страховых пенсий возобновляется и для работающих, но механизм начисления остается специфическим.

Применяется средний коэффициент, что дает меньший прирост, чем у тех, кто полностью прекратил трудовую деятельность. ГПД делает пенсионера полноценным участником рынка труда со всеми вытекающими макроэкономическими последствиями.

Параметр Последствия работы по ГПД
Индексация пенсии Проводится по правилам для работающих (с 2025 года)
Пенсионные баллы Начисляются автоматически, перерасчет 1 августа
Социальные доплаты Приостанавливаются на период действия договора

Многие пожилые люди рассчитывают на дополнительные выплаты, но работа по ГПД часто блокирует доступ к мерам социальной поддержки, рассчитанным на малоимущих. Любой официальный доход поднимает планку благосостояния выше прожиточного минимума в глазах системы.

"Важно понимать: Социальный фонд видит ваши доходы через СНИЛС моментально. Попытки скрыть работу по договору приведут к принудительному взысканию переплат", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Доплаты и льготы: что попадает в зону риска

Работа по ГПД — это фильтр, отсекающий получателей региональных и федеральных льгот. Под удар попадают надбавки за сельский стаж и выплаты военным пенсионерам за иждивенцев. Система считает, что работающий гражданин способен обеспечить себя самостоятельно. Это "горькое лекарство" необходимо для адресности социальной помощи.

Особую осторожность стоит проявлять тем, кто получает социальную пенсию или пособие по досрочному выходу на пенсию через центр занятости. Здесь любое вознаграждение по договору может обнулить выплату. Даже разовая консультация по ГПД способна вызвать приостановку начислений до момента расторжения контракта.

Иногда бизнес пытается оптимизировать издержки, заменяя трудовые отношения гражданско-правовыми. Если пенсионер ходит в офис к 9:00, подчиняется начальнику и получает стабильные выплаты дважды в месяц — это трудовой договор, замаскированный под ГПД. Такая схема лишает человека накоплений, которые могли бы пойти в долгосрочные сбережения.

"Если вас заставляют соблюдать график, но оформляют по ГПД — это повод для обращения в суд. Признание отношений трудовыми вернет право на отпуск и больничные", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по трудовому праву Максим Ковалёв.

При планировании доходов важно учитывать, что ошибки в документах и спешка при выборе финансового инструмента могут привести к тому, что накопленная пенсия начнет таять из-за инфляции и потери льгот. Доверяйте только проверенной информации и не реагируйте на вбросы о фейковых выплатах, которые часто циркулируют в сети для кражи данных.

Ответы на популярные вопросы о пенсиях и ГПД

Потеряю ли я пенсионные баллы, работая по ГПД?

Нет, наоборот. Заказчик обязан перечислять страховые взносы, на основании которых баллы начисляются автоматически. Однако действует лимит — не более 3 баллов в год для работающих пенсионеров.

Нужно ли подавать заявление в Соцфонд после окончания договора?

Нет. Система прозрачна. После завершения отчетного периода и прекращения поступления взносов статус "неработающий" вернется автоматически вместе с перерасчетом пропущенных индексаций.

Можно ли работать по ГПД и получать федеральную социальную доплату?

Нет. Доплата до прожиточного минимума назначается исключительно неработающим гражданам, чей совокупный доход (пенсия + льготы) ниже установленной планки.

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Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, макроэкономист Артём Логинов, юрист по трудовому праву Максим Ковалёв
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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