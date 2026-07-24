Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников

Клиенты Т-Банка жалуются на агрессивное поведение служб взыскания. Суть проблемы проста: банк выходит на связь с друзьями и родственниками должников, требуя погашения просроченной задолженности или передавая информацию о "досудебном деле". Подобная тактика вызывает вопросы о законности передачи данных третьим лицам, считает эксперт-аналитик Банки. ру Артур Хачатрян.
Банки оправдывают звонки необходимостью уточнения контактов. Однако ФЗ-230 устанавливает жесткий фильтр для общения с третьими лицами. Кредитор обязан иметь письменное согласие должника на взаимодействие с конкретным человеком по вопросу возврата средств. Важно: строка в договоре — недостаточный аргумент. Необходим подтвержденный волевой акт клиента, будь то СМС-код или отметка в личном кабинете.
"Наличие контакта в записной книжке не означает автоматическое согласие на допрос родственников. Если банк звонит с требованиями оплатить долг — это грубая подмена понятий и нарушение закона", — резюмировал юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Банковская тайна исключает разглашение сведений о кредитных обязательствах. Даже при наличии согласия, звонок не дает права превращать его в инструмент психологического давления. Если третье лицо не выступает поручителем, залогодателем или созаемщиком, оно не несет финансовой ответственности за действия клиента.
|Действие
|Статус
|Разглашение суммы долга
|Запрещено
|Требование оплаты от третьего лица
|Запрещено
|Упоминание "досудебного" статуса
|Запрещено
Банки часто балансируют на грани, используя формулировки о "просьбе уточнить данные". Это позволяет им обходить положения закона, формально не признавая контакт взысканием. Подобная финансовая система России требует прозрачности и контроля со стороны регулятора.
"Банк обязан немедленно прекратить взаимодействие, как только лицо выразит несогласие. Любая настойчивость после отказа — прямой путь к административным штрафам и проверкам ФССП", — предупредила юрист по банкротству Наталья Круглова.
Анализ ситуации показывает, что методы взыскания должны быть соразмерны стоимости залога и качеству долгового портфеля. Если банк раскрывает информацию, это квалифицируется как нарушение денежно-кредитной политики в части защиты прав заемщиков.
"Разграничение между коммуникацией и давлением — тонкий юридический процесс. Чаще всего звонки третьим лицам при просрочке — это попытка психологически воздействовать на заемщика, что идет вразрез с нормами ЦБ РФ", — разъяснил специалист по финмониторингу Михаил Фролов.
Нет, без письменного согласия, оформленного должником, взаимодействие с родственниками по вопросам долга незаконно.
Требовать официального ответа от службы комплаенса банка и направлять жалобу в ФССП с фиксацией факта взаимодействия.
Никто, кроме созаемщика или поручителя, не обязан гасить чужой кредит.
Да, процедура отзыва согласия возможна в любое время через личный кабинет или бумажное заявление в банк.
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