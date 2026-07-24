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Кредитор звонит маме: появились жалобы на обзвон банками родственников должников

Экономика

Клиенты Т-Банка жалуются на агрессивное поведение служб взыскания. Суть проблемы проста: банк выходит на связь с друзьями и родственниками должников, требуя погашения просроченной задолженности или передавая информацию о "досудебном деле". Подобная тактика вызывает вопросы о законности передачи данных третьим лицам, считает эксперт-аналитик Банки. ру Артур Хачатрян.

обзвон
Фото: freepik.com is licensed under public domain
обзвон

Правила взаимодействия с должником

Банки оправдывают звонки необходимостью уточнения контактов. Однако ФЗ-230 устанавливает жесткий фильтр для общения с третьими лицами. Кредитор обязан иметь письменное согласие должника на взаимодействие с конкретным человеком по вопросу возврата средств. Важно: строка в договоре — недостаточный аргумент. Необходим подтвержденный волевой акт клиента, будь то СМС-код или отметка в личном кабинете.

"Наличие контакта в записной книжке не означает автоматическое согласие на допрос родственников. Если банк звонит с требованиями оплатить долг — это грубая подмена понятий и нарушение закона", — резюмировал юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Что запрещено сообщать третьим лицам

Банковская тайна исключает разглашение сведений о кредитных обязательствах. Даже при наличии согласия, звонок не дает права превращать его в инструмент психологического давления. Если третье лицо не выступает поручителем, залогодателем или созаемщиком, оно не несет финансовой ответственности за действия клиента.

Действие Статус
Разглашение суммы долга Запрещено
Требование оплаты от третьего лица Запрещено
Упоминание "досудебного" статуса Запрещено

Банки часто балансируют на грани, используя формулировки о "просьбе уточнить данные". Это позволяет им обходить положения закона, формально не признавая контакт взысканием. Подобная финансовая система России требует прозрачности и контроля со стороны регулятора.

"Банк обязан немедленно прекратить взаимодействие, как только лицо выразит несогласие. Любая настойчивость после отказа — прямой путь к административным штрафам и проверкам ФССП", — предупредила юрист по банкротству Наталья Круглова.

Правовой статус переговоров

Анализ ситуации показывает, что методы взыскания должны быть соразмерны стоимости залога и качеству долгового портфеля. Если банк раскрывает информацию, это квалифицируется как нарушение денежно-кредитной политики в части защиты прав заемщиков.

"Разграничение между коммуникацией и давлением — тонкий юридический процесс. Чаще всего звонки третьим лицам при просрочке — это попытка психологически воздействовать на заемщика, что идет вразрез с нормами ЦБ РФ", — разъяснил специалист по финмониторингу Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы

Может ли банк звонить родителям, если я не давал согласия?

Нет, без письменного согласия, оформленного должником, взаимодействие с родственниками по вопросам долга незаконно.

Что делать, если звонят третьим лицам после моей жалобы?

Требовать официального ответа от службы комплаенса банка и направлять жалобу в ФССП с фиксацией факта взаимодействия.

Обязаны ли близкие платить за меня?

Никто, кроме созаемщика или поручителя, не обязан гасить чужой кредит.

Можно ли отозвать согласие на звонки третьим лицам?

Да, процедура отзыва согласия возможна в любое время через личный кабинет или бумажное заявление в банк.

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Экспертная проверка: Роман Лаврентьев, юрист по корпоративному праву; Наталья Круглова, юрист по банкротству физлиц; Михаил Фролов, специалист по AML/KYC.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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