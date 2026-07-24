Осенью рыба станет еще дороже? Эксперты предупредили о новом скачке цен и скрытом дефиците

Ценники на рыбу демонстрируют устойчивый рост, игнорируя объемы добычи в море. Покупатели видят стабильное удорожание привычного рациона, несмотря на отчеты о рекордных уловах. Макроэкономическая логика здесь проста: затраты на логистику и внешнеторговые операции окончательно перекрыли эффект от доступности биоресурсов.
Рост продовольственного рынка зависит не только от тоннажа сырья. Увеличение вылова минтая блокируется сокращением добычи трески и глубоководных видов. Баланс спроса смещается, провоцируя рост цен на весь ассортимент вслед за дефицитными позициями.
"Экономика рыбной отрасли сейчас сильно зависит от финмониторинга внешних сделок. Экспортные контракты — главная цель, а внутренний рынок потребляет остаточный объем. Это классический перекос, который толкает вверх продовольственную инфляцию", — отметил в беседе с Pravda.Ru Михаил Фролов.
Аквакультура перестала быть дешевым решением. Стоимость электроэнергии и импортных кормов съедает маржу производителей. Ветеринарный надзор ужесточает требования, что вынуждает компании нести дополнительные расходы на комплаенс и лабораторный контроль партий.
|Показатель
|Влияние на цену
|Логистика
|Постоянный рост из-за стоимости ГСМ
|Экспортная премия
|Снижение предложения внутри страны
Перевозчики оптимизируют маршруты, сокращая цепочки поставок. Это создает локальные дефициты охлажденной продукции в регионах.
"Инфляционные процессы в энергетическом секторе автоматически транслируются в ценники на прилавках. Рост транспортного плеча сделал нерентабельными многие прежние логистические модели", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.
Специалисты ожидают удорожание рыбы на 10-15% к началу осени. Динамика связана с недоступностью мойвы и снижением квот на атлантические деликатесы. Ритейл вынужден закладывать банковские риски в финальную стоимость товара.
"Покупательская способность стагнирует, а издержки на трудовые ресурсы и хранение продукции растут. Рынок сжимается до премиального сегмента потребителей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Костина.
Рост операционных издержек, таких как стоимость электроэнергии, топлива и складской логистики, носит универсальный характер для всей отрасли, нивелируя разницу происхождения товара.
Нет, текущая динамика экспортных цен и логистические ограничения перекрывают доступность сырьевой базы, делая снижение розничных цен экономически невыгодным для ритейла.
Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.