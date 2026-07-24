Осенью рыба станет еще дороже? Эксперты предупредили о новом скачке цен и скрытом дефиците

Ценники на рыбу демонстрируют устойчивый рост, игнорируя объемы добычи в море. Покупатели видят стабильное удорожание привычного рациона, несмотря на отчеты о рекордных уловах. Макроэкономическая логика здесь проста: затраты на логистику и внешнеторговые операции окончательно перекрыли эффект от доступности биоресурсов.

Фото: https://ru.freepik.com by pvproductions is licensed under Free Свежая рыба на витрине

Логика ценообразования промысловой рыбы

Рост продовольственного рынка зависит не только от тоннажа сырья. Увеличение вылова минтая блокируется сокращением добычи трески и глубоководных видов. Баланс спроса смещается, провоцируя рост цен на весь ассортимент вслед за дефицитными позициями.

"Экономика рыбной отрасли сейчас сильно зависит от финмониторинга внешних сделок. Экспортные контракты — главная цель, а внутренний рынок потребляет остаточный объем. Это классический перекос, который толкает вверх продовольственную инфляцию", — отметил в беседе с Pravda.Ru Михаил Фролов.

Риски сектора аквакультуры

Аквакультура перестала быть дешевым решением. Стоимость электроэнергии и импортных кормов съедает маржу производителей. Ветеринарный надзор ужесточает требования, что вынуждает компании нести дополнительные расходы на комплаенс и лабораторный контроль партий.

Показатель Влияние на цену Логистика Постоянный рост из-за стоимости ГСМ Экспортная премия Снижение предложения внутри страны

Перевозчики оптимизируют маршруты, сокращая цепочки поставок. Это создает локальные дефициты охлажденной продукции в регионах.

"Инфляционные процессы в энергетическом секторе автоматически транслируются в ценники на прилавках. Рост транспортного плеча сделал нерентабельными многие прежние логистические модели", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Артём Логинов.

Ценовые прогнозы и дефицит

Специалисты ожидают удорожание рыбы на 10-15% к началу осени. Динамика связана с недоступностью мойвы и снижением квот на атлантические деликатесы. Ритейл вынужден закладывать банковские риски в финальную стоимость товара.

"Покупательская способность стагнирует, а издержки на трудовые ресурсы и хранение продукции растут. Рынок сжимается до премиального сегмента потребителей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru Ирина Костина.

Ответы на популярные вопросы о рынке рыбы

Почему импортная и местная рыба растут в цене одинаково?

Рост операционных издержек, таких как стоимость электроэнергии, топлива и складской логистики, носит универсальный характер для всей отрасли, нивелируя разницу происхождения товара.

Стоит ли ожидать снижения цен при увеличении вылова минтая?

Нет, текущая динамика экспортных цен и логистические ограничения перекрывают доступность сырьевой базы, делая снижение розничных цен экономически невыгодным для ритейла.

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