Доступность кредитов вырастет после десятого подряд снижения ставки ЦБ

Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Это десятое сокращение стоимости заимствований подряд. Регулятор принял решение на фоне замедления экономической активности и падения инфляции.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Центральный банк России

По данным Центрального банка, экономика восстанавливается медленно, но устойчиво: растет потребительский спрос и снижается безработица. При этом темпы роста цен остаются выше целевого уровня, что ограничивает пространство для маневра регулятора.

Макроэкономист Артём Логинов объясняет, что снижение ключевой ставки делает кредиты доступнее, а депозиты — менее выгодными. Это подталкивает бизнес к инвестициям, а граждан — к увеличению расходов, что в совокупности стимулирует экономический рост.

Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банк России связывает с двумя условиями: сохранением тенденции к снижению инфляции и устойчивой динамикой ВВП. Регулятор заявляет о готовности корректировать курс в зависимости от мониторинга экономических показателей.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов