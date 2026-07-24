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Завод Ford в Валенсии начнет выпускать модели китайского бренда Geely

Экономика

Ford и Geely создают совместное предприятие на заводе в Валенсии (Испания). Проект направлен на загрузку мощностей предприятия, которое в последние годы работало менее чем на 25% от своего потенциала. Запуск производства запланирован на первую половину 2027 года после согласования с регуляторами.

завод Geely
Фото: Wikipedia by Siyuwj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
завод Geely

Распределение долей и производственный план

Согласно условиям соглашения, Ford сохранит контроль над предприятием, владея двумя третями доли, оставшаяся треть переходит к Geely. Американский концерн связывает этот шаг с ростом издержек и усилением конкуренции на европейском рынке.

Завод в Валенсии рассчитан на выпуск 450 тыс. автомобилей в год. Сейчас там собирают кроссовер Ford Kuga. В будущем к нему добавятся модели Geely. По данным Carscoops, на конвейер может встать электрический хетчбэк EX2, ставший лидером продаж в Китае в прошлом году.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что интеграция моделей другого бренда на существующий конвейер требует перенастройки технологических линий и проверки совместимости платформ. Сроки запуска в 2027 году указывают на необходимость проведения полноценного цикла подготовки производства и сертификации новых моделей для европейского рынка.

Перспективы совместных разработок

Помимо выпуска готовых моделей Geely, стороны планируют совместно разрабатывать новый кроссовер Ford и одну из модификаций семейства внедорожников Bronco. Официального подтверждения перечня всех моделей от китайской стороны пока нет.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что для Ford такая схема позволяет снизить операционные убытки от простаивающего завода, а Geely получает легальный доступ к производственной базе внутри ЕС. Это помогает обходить возможные торговые барьеры и сокращать логистические затраты при поставках в Европу.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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