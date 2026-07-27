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Вашингтон поднял пошлину на товары из России: громкий шаг оказался почти незаметным

Экономика » Рынки

Вашингтон пытается компенсировать бюджетные потери за счет введения новых пошлин на товары из пятидесяти стран, включая Россию, рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Андрей Гнидченко. В беседе с Pravda.Ru специалист объяснил, что для отечественной экономики данная мера окажется практически незаметной.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Ранее сообщалось, что американские власти установили заградительный тариф в размере 12,5% на российский импорт. Аналогичная ставка в диапазоне 10-12,5% теперь действует для товаров из более чем пятидесяти государств.

При этом в мировой практике нередко возникают юридические коллизии, из-за которых международное соглашение в финансовой сфере оказывается под угрозой срыва.

По словам Гнидченко, текущий объем товарооборота между Москвой и Вашингтоном находится на историческом минимуме. Это лишает новые торговые барьеры практического смысла в контексте влияния на российский рынок. Действия Белого дома продиктованы скорее внутренними финансовыми проблемами, нежели желанием нанести точечный удар по конкретным секторам экономики РФ.

Эксперт полагает, что администрация США вынуждена искать дополнительные источники доходов после того, как ряд предыдущих ограничений были признаны незаконными в судебном порядке.

"Приходится администрации США возвращать деньги, полученные за те пошлины. Поэтому в данный момент они пытаются как-то отбить финансовые потери. На России это никак не скажется", — отметил Гнидченко.

Специалист добавил, что синхронное повышение тарифов для широкого круга стран подтверждает фискальный характер данных изменений. Пока на Западе обсуждают новые сборы, аналитики фиксируют, что себестоимость продукции может измениться лишь в тех нишах, где сохраняются прямые поставки.

Тем не менее глобальные рынки демонстрируют высокую адаптивность к подобным мерам. Например, даже в условиях жестких ограничений соседние страны сохраняют интерес к ресурсам, а внешняя таможенная статистика периодически выявляет неожиданные всплески активности.

Несмотря на санкционное давление, в некоторых сегментах ритейла наблюдается изменение цен на популярные категории товаров из-за океана. В то же время европейские предприниматели продолжают подсчитывать убытки от разрыва связей, а многие зарубежные инвесторы пытаются найти способы спасения своих капиталов и активов.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
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