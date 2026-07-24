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Африка впала в тотальную зависимость от поставок: Москва взяла на себя роль гаранта жизни

Экономика

Российский агропромышленный комплекс демонстрирует экспансию на рынки Африканского континента: по итогам первого полугодия 2026 года экспорт сельхозпродукции вырос на 40% в натуральном выражении. Общий объем поставок превысил 11 миллионов тонн, что принесло отечественным производителям 2,9 миллиарда долларов выручки. Такая динамика подтверждает статус России как стратегического гаранта продовольственной безопасности региона, где зависимость от внешнего продовольствия остается критически высокой на фоне глобальной нестабильности и тревожных сигналов с энергетических рынков.

Ячмень
Фото: commons.wikimedia. org by Wallstrand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ячмень

Зерновой фундамент и структура поставок

Основным драйвером роста остается пшеница, объем отгрузок которой достиг 10,2 миллиона тонн. Российское зерно пользуется стабильным спросом благодаря конкурентной цене и отлаженным логистическим цепочкам через черноморские порты. Помимо злаковых, существенный рост показывают кормовые компоненты и растительные масла, что свидетельствует о развитии африканского животноводства и перерабатывающей промышленности.

"Резкий скачок экспорта в Африку обусловлен не только климатическими факторами в самом регионе, но и переориентацией российских холдингов на дружественные южные рынки. Рост цен на энергоносители и обвалы азиатских рынков вынуждают экспортеров искать максимально надежные каналы сбыта с понятными механизмами оплаты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

В пятерку лидеров по объемам поставок также вошли:

  • Ячмень (234 тысячи тонн);
  • Соевое масло (158 тысяч тонн);
  • Подсолнечный шрот и жмых (95 тысяч тонн);
  • Свекловичный жом с мелассой (64 тысячи тонн).

Египет как ключевой логистический хаб

Египет сохраняет за собой роль главного торгово-экономического партнера России в Африке. За шесть месяцев 2026 года физический объем поставок в эту страну вырос с 3,8 до 4,9 миллиона тонн. Сегодня на Каир приходится почти половина (44%) всего российского агроэкспорта на континент. Стабильность этого направления критически важна, так как через египетские порты продукция зачастую распределяется в соседние государства.

"Африканское направление становится для России приоритетным в рамках диверсификации внешнеторговых операций. Учитывая, что валютный рынок РФ трансформируется в сторону использования альтернативных денежных единиц, юань и локальные валюты будут играть все большую роль в агроконтрактах с Египтом и Алжиром", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Перспективы дальнейшего расширения

Рост стоимостного объема экспорта (на 35%) несколько отстает от натуральных показателей (40%), что объясняется волатильностью мировых цен на агротовары и логистическими издержками. Тем не менее, общая выручка в 2,9 миллиарда долларов за полугодие является серьезным сигналом для рынка. Российские компании начинают активнее предлагать продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая кондитерские изделия и готовую пищевую продукцию.

"Экспансия в Африку — это долгосрочный тренд. Мы видим, как российский бизнес адаптируется к внешним угрозам. Даже если новые пошлины США усложняют торговлю с Западом, африканский потребитель обеспечивает стабильный спрос на продовольствие, который будет только расти вместе с демографией континента", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Показатель / Событие Последствия и эффект
Рост экспорта на 40% Укрепление позиций РФ на рынке продовольствия Африки, приток валютной выручки в 2,9 млрд долл
Доминирование пшеницы (10,2 млн т) Формирование зависимости африканского региона от стабильности российских поставок зерна
Концентрация поставок на Египте (44%) Необходимость расширения географии экспорта на страны южнее Сахары для снижения рисков

Ответы на популярные вопросы о поставках продовольствия в Африку

1. Почему экспорт в Африку вырос так резко именно в 2026 году?

Это результат комплексной работы по выстраиванию новых логистических коридоров и перехода на расчеты в национальных валютах. Кроме того, Россия замещает поставщиков из стран, чья продукция стала дороже из-за энергетического кризиса.

2. Какую роль в этой торговле играет золото и другие ресурсы?

Агроэкспорт — это чистые финансовые поступления. Однако на межгосударственном уровне продовольственные сделки часто идут в пакете с соглашениями по энергетике и недропользованию, создавая комплексный экономический союз.

3. Отразится ли рост экспорта на ценах на хлеб внутри России?

Нет, объемы экспорта регулируются квотами Мельхоза и пошлинами. Внутренний рынок защищен приоритетными поставками, а в Африку уходят излишки, обеспечивающие доходность фермеров.

4. Какие новые товары могут появиться в поставках?

Ожидается рост доли птицеводческой продукции, молочных концентратов и продуктов глубокой переработки зерна, что позволит России увеличить маржинальность экспорта.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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