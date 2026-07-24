Черное золото снова удивило мир: российская казна получила мощный толчок на фоне нефтяного кризиса

В июле 2026 года нефтегазовые доходы российского бюджета продемонстрировали резкий скачок, увеличившись на 60% по сравнению с прошлым годом. Столь значительный прирост обеспечен сочетанием волатильности мирового энергетического рынка и возросшими налоговыми отчислениями добывающих компаний. Несмотря на локальный успех середины лета, макроэкономические показатели за весь текущий год могут оказаться ниже прошлогодних значений из-за высокой базы сравнения и геополитической напряженности на ключевых торговых маршрутах, включая затяжной конфликт вокруг Ирана и блокаду стратегических проливов.

Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Энергетическая инфраструктура

Факторы резкого роста доходов в июле

Основным драйвером пополнения бюджета в июле стала корректировка налоговых поступлений. По данным Reuters, существенный вклад внес налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), расчеты по которому за второй квартал 2026 года пришлись именно на середину лета. Это позволило компенсировать часть издержек, связанных с перестройкой логистики. На фоне глобальной нестабильности рынок РФ адаптировался к новым условиям внебиржевой торговли, что стабилизировало приток валютной выручки в госбюджет.

"Резкий взлет доходов в июле — это прежде всего результат высоких мировых цен и изменения графика налоговых отчислений. Специфика нашего законодательства такова, что крупные квартальные выплаты создают эффект локального прорыва", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Глобальный контекст: нефть по 100 и конфликт на Ближнем Востоке

Мировые котировки эталонной марки Brent закрепились в районе 100 долларов за баррель. Главным катализатором роста цен стала критическая ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе. Атаки йеменских хуситов на танкерный флот и продолжающаяся блокада Ормузского пролива из-за иранского конфликта создали дефицит предложения на физическом рынке нефти. В условиях, когда западные страны пытаются легализовать изъятие задержанных энергетических грузов, Россия продолжает эффективно реализовывать сырье на альтернативных направлениях.

"Напряженность на Ближнем Востоке — это фундаментальный фактор, который удерживает котировки на экстремально высоких уровнях. Для российского бюджета это прямая выгода, перекрывающая дисконты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Показатель / Событие Последствия и эффект для экономики Рост доходов на 60% в июле Укрепление устойчивости федерального бюджета и финансирование госпрограмм Нефть Brent выше 100$ Увеличение экспортной выручки при сужении каналов поставок через проливы Снижение годовых сборов на 11% Необходимость поиска дополнительных источников доходов или оптимизации трат

Прогнозы по наполнению казны до конца года

Несмотря на июльский рывок, совокупные поступления за первые семь месяцев 2026 года могут оказаться на 11% ниже прошлогодних. По оценкам, итоговая цифра составит около 4,9 миллиарда рублей. Ожидается, что Министерство финансов опубликует официальный отчет к 5 августа. На динамику будет влиять не только стоимость барреля, но и логистические издержки. В то же время ускоренная перевалка грузов через восточные терминалы помогает российским компаниям выдерживать давление санкций.

"Ключевым риском остается рост себестоимости добычи и транспортировки. Тем не менее, высокая маржинальность при ценах в 100 долларов позволяет нефтяникам сохранять плановые объемы инвестиций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о доходах бюджета

Почему доходы выросли именно в июле, а по году ожидается снижение?

Июльский рост вызван техническим фактором — перечислением НДПИ за прошлый квартал и временным всплеском цен на нефть. Годовое снижение на 11% объясняется высокой базой прошлого года и накопленным эффектом санкционных ограничений на экспортные объемы.

Как цена нефти в 100 долларов влияет на жизнь обычных граждан?

Высокие цены на энергоресурсы обеспечивают стабильность социальных выплат и бюджетных зарплат. Доходы от нефти позволяют государству сдерживать дефицит бюджета и финансировать инфраструктурные проекты.

Поможет ли рост доходов укрепить курс рубля?

Рост притока валюты в бюджет — традиционно позитивный сигнал для национальной валюты. Однако в нынешних условиях на курс сильнее влияют проблемы с импортными расчетами и изменения в механизмах внебиржевых торгов.

Что будет с доходами, если Иран перекроет Ормузский пролив окончательно?

Это приведет к мировому энергетическому кризису и дальнейшему росту цен на нефть выше 120-130 долларов. Для России это означает рост прибыли с каждой проданной тонны, но одновременно и риски из-за общей дестабилизации мировой торговли.

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