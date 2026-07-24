Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово

Общий объем пассажирских перевозок компании "Аэроэкспресс" в первом полугодии вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 5 миллионов человек. Данные представил генеральный директор перевозчика Андрей Акимов.
Основной прирост обеспечили железнодорожные перевозки: за январь-июнь поездами перевезли более 3 миллионов пассажиров, что на 3,1% превышает показатели первого полугодия 2025 года. Пассажиропоток экспресс-автобусов увеличился на 1%, составив порядка 2 миллионов человек.
География перевозок распределилась следующим образом:
По словам Андрея Акимова, спрос на поезда и автобусы в сообщении с Шереметьево распределен равномерно. Более низкие темпы роста на направлении Домодедово перевозчик связывает с общими показателями самого аэропорта.
Рост показателей по железнодорожному сегменту в начале года был обусловлен сложными погодными условиями, которые повысили востребованность поездов как более стабильного способа доставки пассажиров в аэропорты, — отметил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.
На текущий момент парк "Аэроэкспресса" состоит из 11 двухэтажных и семи одноэтажных поездов.
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