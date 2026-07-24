Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подача ГВС в Бийске сохранится из-за необходимости ремонта поврежденных сетей
Правительство Пермского края компенсирует жителям утраченное имущество и погибший урожай
Школьное будущее под контролем: почему самостоятельность важнее баллов
Правительство ДНР сообщило о ходе ремонта школы искусств в Макеевке
Если спатифиллум начал сохнуть, не спешите выбрасывать: вот что действительно спасает растение дома
Москва проснулась без привычных кофеен: известная сеть начала масштабное сокращение
Металл больше не сгниет за два года: АвтоВАЗ внедрил технологию, которую ждали полвека
Новый ГОСТ обяжет перевозчиков передавать данные о водителях диспетчерам
Дочь Седоковой впервые показала банковский счёт: цифра на экране лишила фанатов иллюзий

Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово

Экономика

Общий объем пассажирских перевозок компании "Аэроэкспресс" в первом полугодии вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 5 миллионов человек. Данные представил генеральный директор перевозчика Андрей Акимов.

Aeroexpress Stadler
Фото: commons.wikimedia.org by Esmy17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Aeroexpress Stadler

Распределение по видам транспорта и направлениям

Основной прирост обеспечили железнодорожные перевозки: за январь-июнь поездами перевезли более 3 миллионов пассажиров, что на 3,1% превышает показатели первого полугодия 2025 года. Пассажиропоток экспресс-автобусов увеличился на 1%, составив порядка 2 миллионов человек.

География перевозок распределилась следующим образом:

  • Шереметьево: объем перевозок (поезда и автобусы) вырос на 2-3% в годовом выражении, составив более 3 миллионов пассажиров.
  • Домодедово: рост составил около 1%, общее число перевезенных людей достигло почти 2 миллионов человек.

По словам Андрея Акимова, спрос на поезда и автобусы в сообщении с Шереметьево распределен равномерно. Более низкие темпы роста на направлении Домодедово перевозчик связывает с общими показателями самого аэропорта.

Рост показателей по железнодорожному сегменту в начале года был обусловлен сложными погодными условиями, которые повысили востребованность поездов как более стабильного способа доставки пассажиров в аэропорты, — отметил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

На текущий момент парк "Аэроэкспресса" состоит из 11 двухэтажных и семи одноэтажных поездов.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации Анатолий Журин
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
В Рязанской области ожидаются ливни с грозами и возможным выпадением града
В Ростове-на-Дону обнаружили сокрытие данных о вырубке деревьев в Первомайском районе
Гости исчезают с европейских улиц: семь стран ЕС пожаловались на тревожный удар по туризму
Камчатский гигант проснулся вновь: Шивелуч накрыл поселок Ключи пеплом
Сбои в авиасообщении Кирова: задерживаются вылеты в Калининград и Нарьян-Мар
В Рязанской области за неделю зарегистрировали 74 обращения из-за укусов клещей
Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово
Банковские сервисы стали доступны жителям отдаленных сел Калмыкии
Частные клиники повышают цены: пациенты делают выбор
Строительство метро в Нижнем Новгороде ускорят за счет запуска второго щита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.