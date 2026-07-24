Шереметьево показало более высокий рост пассажиропотока по сравнению с Домодедово

Общий объем пассажирских перевозок компании "Аэроэкспресс" в первом полугодии вырос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув почти 5 миллионов человек. Данные представил генеральный директор перевозчика Андрей Акимов.

Фото: commons.wikimedia.org by Esmy17, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Aeroexpress Stadler

Распределение по видам транспорта и направлениям

Основной прирост обеспечили железнодорожные перевозки: за январь-июнь поездами перевезли более 3 миллионов пассажиров, что на 3,1% превышает показатели первого полугодия 2025 года. Пассажиропоток экспресс-автобусов увеличился на 1%, составив порядка 2 миллионов человек.

География перевозок распределилась следующим образом:

Шереметьево: объем перевозок (поезда и автобусы) вырос на 2-3% в годовом выражении, составив более 3 миллионов пассажиров.

объем перевозок (поезда и автобусы) вырос на 2-3% в годовом выражении, составив более 3 миллионов пассажиров. Домодедово: рост составил около 1%, общее число перевезенных людей достигло почти 2 миллионов человек.

По словам Андрея Акимова, спрос на поезда и автобусы в сообщении с Шереметьево распределен равномерно. Более низкие темпы роста на направлении Домодедово перевозчик связывает с общими показателями самого аэропорта.

Рост показателей по железнодорожному сегменту в начале года был обусловлен сложными погодными условиями, которые повысили востребованность поездов как более стабильного способа доставки пассажиров в аэропорты, — отметил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

На текущий момент парк "Аэроэкспресса" состоит из 11 двухэтажных и семи одноэтажных поездов.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации эксперт гражданской авиации Анатолий Журин