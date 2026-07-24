Экономическая капитуляция Европы: Брюссель пошел на тяжелый компромисс ради выживания бизнеса

Евросоюз фактически капитулировал перед жестким протекционизмом США, согласившись на внедрение новых пошлин ради сохранения хрупких торговых связей. Брюссель предпочел принять контролируемый экономический ущерб, чтобы не допустить тотальной торговой войны, которая грозила параличом всей трансатлантической коммерции. Однако цена этого компромисса ляжет на плечи европейских потребителей: эксперты прогнозируют неизбежный рост цен на продукты, автомобили и лекарства, а также серьезную угрозу для производственного кластера Германии.

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Математика уступок: почему ЕС выбрал пошлины

Брюссель официально признал американские тарифы "необоснованными", но на практике решил их не оспаривать. Основная цель Еврокомиссии — удержать планку пошлин на уровне 15%, зафиксированном в Тернберийском соглашении. Без этого договора Европе грозили веерные 30-процентные тарифы, способные дестабилизировать внутренний рынок союза. В условиях, когда валютные рынки демонстрируют волатильность, ЕС пытается сохранить хотя бы предсказуемость поставок.

"Европейские чиновники оказались в ситуации, когда любой шаг ведет к потере прибыли. Согласие на 15% — это попытка минимизировать хаос в логистических цепочках. Однако подобные барьеры всегда провоцируют инфляционное давление, которое в итоге оплатит конечный покупатель", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Статистика объясняет сговорчивость Урсулы фон дер Ляйен: трансатлантический товарооборот составляет 1,8 трлн евро. США являются крупнейшим рынком сбыта для ЕС, и потеря этого направления из-за ответных санкций Вашингтона привела бы к глубокой рецессии. Огромное положительное сальдо Европы в 285 млрд евро раздражает Белый дом, и нынешние пошлины — это способ США принудительно сократить этот дисбаланс.

Под прицелом Вашингтона: от вин до автопрома

Жертвами торгового компромисса станут ключевые отрасли европейской экономики. Хотя Брюссель заявляет о защите инновационного сектора, заградительные меры затронут продовольственный экспорт на сумму 150 млрд евро. Французское виноделие и итальянское производство деликатесов уже готовятся к сокращению персонала из-за падения спроса в Штатах.

Автомобильный сектор Германии может потерять до 300 млрд евро в долгосрочной перспективе. Рост издержек при экспорте машин в США вынудит концерны поднимать цены и на внутреннем рынке ЕС — по прогнозам аналитиков, подорожание составит не менее 4%. На фоне того, как рост стоимости энергоносителей и нефти Brent уже бьет по промышленности, новые налоги становятся критическим фактором.

"Для автопроизводителей это означает снижение маржинальности и необходимость оптимизации штатов. Мы видим, что США последовательно выдавливают конкурентов, используя тарифное регулирование как инструмент промышленного шпионажа и захвата рынков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Фактор Трампа и долгосрочная "дань"

Администрация Дональда Трампа четко дала понять: давление будет только расти. Протекционистская стратегия Белого дома направлена на возврат производственных мощностей в США. Трамп уже анонсировал планы по введению пошлин на дженерики, которые к 2029 году могут достичь 200%. Текущие 15% выглядят для Европы "меньшим злом", но фактически превращают трансатлантическую торговлю в систему уплаты регулярной дани за доступ к американскому потребителю.

"Европейскому бизнесу придется диверсифицировать экспорт, уходя в Азию и на Ближний Восток, поскольку США перестают быть надежным партнером. Но и там компании сталкиваются с конкуренцией, а перестройка потоков требует системных инвестиций", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru специалист по рынку труда Ирина Костина.

Сектор экономики / Действие США Последствия для Европы Пошлины на продовольствие (150 млрд евро) Сокращение рабочих мест у фермеров, рост цен на продукты в ЕС. Ограничения в автопроме (Германия) Убытки до 300 млрд евро, подорожание сервиса на 2,5-4%. Тарифы на фармпрепараты и дженерики Стимул для переноса заводов из ЕС в США под угрозой 200% пошлин. Общие импортные пошлины США Снижение темпов роста ВВП Евросоюза и падение доходов населения.

Ответы на популярные вопросы о торговых пошлинах

Как новые пошлины США отразятся на обычных жителях Европы? В первую очередь через рост цен. Европейские производители будут компенсировать потери на американском рынке за счет внутреннего потребителя. Больше всего подорожают автомобили, услуги сервиса, а также фермерская продукция премиум-сегмента. Почему ЕС не вводит зеркальные санкции против США? Обороты торговли слишком неравны. Потеря американского рынка для Европы фатальна, тогда как экспорт из США в ЕС занимает меньшую долю в американском ВВП. Зеркальный ответ мог привести к введению Вашингтоном 30-процентных тарифов на всё. Какие страны пострадают сильнее остальных? Основной удар придется на Германию из-за зависимости её экономики от экспорта автомобилей и оборудования. Также серьезно пострадают Франция и Италия как главные экспортеры вина и продовольствия. Будут ли компании переносить производство из Европы в Америку? Да, это одна из целей политики Трампа. Высокие заградительные пошлины делают выгодным открытие заводов непосредственно внутри США, что ведет к деиндустриализации Европы и потере высококвалифицированных рабочих мест.

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