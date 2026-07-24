Самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 готовится к массовому производству

Серийный выпуск ближнемагистрального самолета SJ-100 с полностью импортозамещенными компонентами стартует осенью 2026 года. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Переход к серийному производству станет следующим этапом после летных испытаний и сертификации. В апреле 2025 года в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полет опытного образца SJ-100, оснащенного российскими двигателями ПД-8.
Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял о расчете завершить сертификацию воздушного судна в начале 2026 года, что должно было стать условием для запуска серии.
Переход к серийному выпуску SJ-100 зависит не только от получения сертификата летной годности, но и от готовности всей цепочки поставщиков импортозамещенных агрегатов. Запуск серии означает, что технологические процессы на заводе перестроены под новые компоненты, а двигатели ПД-8 готовы к массовому производству, — объяснил авиационный инженер, специалист по самолетостроению Александр Батуриди.
По оценке Дмитрия Демешина, текущая потребность российских регионов в новых самолетах составляет около 100 единиц. Этот объем планируется закрыть за счет поставок SJ-100 и Ил-114.
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