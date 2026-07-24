Россельхознадзор ограничил импорт молочных товаров из Армении по санитарным нормам

Россельхознадзор не допустил к реализации на территории Российской Федерации молочную продукцию, поступившую из Армении. По результатам проверки в продукции были выявлены следы антибиотиков в концентрациях, превышающих допустимые пределы, установленные СанПиН 2.3/2.4.3590‑20.

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоко

Нарушение санитарно‑эпизоотического законодательства (ст. 17 ФЗ от 20.12.2011 № 416‑ФЗ "О ветеринарном надзоре…") повлекло решение о запрете ввоза и реализации данной продукции. Сведения о запрете внесены в информационно‑телекоммуникационную систему "АРГУС" для предотвращения попыток повторной поставки.

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