Переориентация потоков на Дальний Восток ускорила рост грузооборота портов

Группа компаний "Портовый альянс" увеличила объем перевалки грузов в первом полугодии 2026 года до 21,8 млн тонн. Это на 10% больше показателей аналогичного периода прошлого года и на 24% выше данных за первое полугодие 2024 года. Об этом сообщил директор по эксплуатационной работе портов группы Сергей Галкин.

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Рост грузооборота произошел при изменении экспортных маршрутов, росте логистических затрат и сложной внешней конъюнктуре. Основным драйвером стала переориентация потоков на Дальний Восток: терминал "Остерра" зафиксировал рост перевалки на 45%, достигнув объема 12,1 млн тонн.

Увеличение активности на восточном направлении позволило группе компенсировать падение интенсивности угольных отгрузок через порты Северо-Запада. Параллельно компания нарастила объемы перевалки минеральных удобрений и металлургического сырья в Мурманске.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что динамика грузооборота отражает фактический объем работы терминалов, однако для полной оценки влияния роста перевалки на экономику группы необходимо изучить структуру выручки и операционные расходы с учетом упомянутого роста логистических издержек.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков