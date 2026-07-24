Новые торговые санкции США увеличат себестоимость товаров из России

США вводят импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Документ с соответствующим перечнем стран опубликован в Федеральном реестре — официальном сборнике документов правительства США.

Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены Стопка бланков и финансовые инструменты

Мера вступила в силу после публикации документа 24 июля 2026 года. Пошлина затронет широкий спектр товаров из РФ, включая те категории, которые ранее импортировались по нулевым или сниженным ставкам. Решение принято в рамках новых торгово-экономических санкций для ограничения экономического взаимодействия между странами.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что подобные сборы напрямую увеличивают себестоимость импорта. Для компаний это означает рост расходов на закупку российских товаров и необходимость пересмотра финансовых стратегий.

Американские власти связывают введение пошлины со стремлением ограничить влияние России на международную торговлю и укреплением собственной экономической политики. Практическим следствием станет рост цен на импортируемую продукцию и необходимость поиска альтернативных рынков сбыта или изменения логистики.

Экспертная проверка: налоговый консультант (комплаенс, налоговые риски) Ирина Зайцева