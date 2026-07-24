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Юань наступает, доллар отступает: что означают новые курсы ЦБ и к чему готовиться россиянам

Экономика

Российский валютный рынок перешел в фазу структурной трансформации, где старые ориентиры в виде биржевых котировок доллара окончательно уступили место расчетным алгоритмам регулятора. Пока рубль демонстрирует локальное укрепление к западным валютам, юань методично отыгрывает позиции, превращаясь в основной инструмент ликвидности. Для бизнеса и населения это означает необходимость адаптации к новым методам оценки активов, где прозрачность внебиржевых сделок становится ключевым фактором стабильности.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Официальные котировки ЦБ на 24 июля

Центробанк зафиксировал коррекцию стоимости иностранных валют. Рубль отвоевал позиции у доллара и евро, однако показал умеренное снижение относительно китайского юаня. Это отражает текущий баланс спроса на импортные расчеты, которые все чаще смещаются в сторону восточного вектора.

Валюта Курс на 24.07.2026 (руб.)
Доллар США (USD) 78,4049 ↓
Евро (EUR) 89,4443 ↓
Китайский юань (CNY) 11,5826 ↑

Изменение цифр свидетельствует о том, что стоимость доллара в июле 2026 года стабилизируется в рамках установленных макроэкономических коридоров. Несмотря на внешнее давление, волатильность остается под контролем благодаря жесткому администрированию потоков.

Механика внебиржевого ценообразования

Прекращение торгов долларом и евро на Московской бирже заставило регулятора сменить "зеркало" рынка. Теперь данные черпаются из банковской отчетности и цифровых платформ. Это создает определенный лаг в восприятии реальности, но обеспечивает валютный курс, очищенный от спекулятивного шума коротких позиций.

"Переход на внебиржевой расчет — это вынужденная дезинфекция рынка. Мы ушли от мгновенных панических реакций на табло. Теперь курс — это средневзвешенная реальных сделок крупнейших импортеров и экспортеров", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

В отличие от западных валют, юань сохраняет гибридную модель. Его внебиржевой расчет курса комбинируется с данными биржевой секции, что делает китайскую валюту наиболее прозрачным инструментом для бизнеса.

Риски и стратегии для частных инвесторов

Статистика фиксирует парадокс: несмотря на сложности с наличностью, чистые покупки валюты физлицами в апреле достигли 108 млрд рублей. Люди продолжают искать тихую гавань, часто игнорируя покупку валюты как риск потери ликвидности из-за раздутых банковских спредов.

"Сегодня спред и комиссии съедают всю доходность. Если вы покупаете доллары в кассе, вы фактически платите налог на страх. Часто старые купюры долларов принимают с дисконтом, превращая ваши сбережения в неликвид", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Для сохранения капитала стоит рассматривать альтернативы. Постепенное внедрение цифрового рубля и запуск новых инструментов на базе ЦФА могут предложить более высокую прозрачность, чем традиционная "заначка" под матрасом.

"Рынок перегрет ожиданиями. Привычка хранить деньги в токсичных валютах становится накладной. Мы видим, как курс доллара в банках живет своей жизнью, далекой от реальности ЦБ", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о курсах валют

Почему курс ЦБ отличается от курса в обменнике?

Официальный курс — это среднее значение по рынку за предыдущий день. Банки добавляют к нему свою маржу (спред), чтобы застраховаться от рисков изменения цены и покрыть операционные расходы.

В какое время выгоднее всего менять валюту?

Наиболее узкие спреды обычно наблюдаются в будни с 10:00 до 18:00 по Москве. В это время рынок наиболее активен, и банки чувствуют себя увереннее.

Заменит ли юань доллар полностью?

В расчетах за импорт — уже практически заменил. Однако как средство накопления юань имеет свои риски, связанные с волатильностью самой китайской экономики и прогнозами курса рубля.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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