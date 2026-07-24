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Налоговая реформа спровоцировала массовый переход бизнеса на АУСН

Экономика » Правила игры

Количество петербургских организаций на автоматизированной упрощённой системе налогообложения (АУСН) за 2026 год выросло в 143 раза — до 10,5 тысячи компаний. По данным СПАРК-Интерфакс, темпы перехода у индивидуальных предпринимателей скромнее: с начала года на спецрежим перешли 10,5 тысячи ИП, что составляет прирост около 21%. На фоне совокупного числа действующих в городе предприятий (199,6 тыс.) и ИП (245,8 тыс.) доля участников АУСН достигла 5% против 2% на начало года.

Рабочее место с документами
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Рабочее место с документами

Причиной резкого интереса стала налоговая реформа. С января 2026 года лимит дохода, при котором плательщики УСН и ПСН освобождаются от НДС, снизили с 60 до 20 миллионов рублей. Для АУСН порог остался на уровне 60 миллионов — по крайней мере до декабря 2027 года, когда эксперимент либо завершат, либо скорректируют параметры.

Почему бизнес меняет режим

Помимо сохранения освобождения от НДС, АУСН даёт освобождение от уплаты страховых взносов и от сдачи деклараций — расчёт налогов производит сама ФНС автоматически. За счёт этого снижаются административные издержки: на УСН после введения новых лимитов по НДС появились дополнительные трудозатраты на счета‑фактуры, декларации и учёт входящего и исходящего налога.

Отраслевая структура участников АУСН в Петербурге отражает спрос именно на снижение администрирования:

Отрасль Доля от общего числа участников АУСН
Операции с недвижимостью 12%
Строительство 9%
Услуги (HoReCa, ремонт, персональные услуги) 8%
Логистика 6%
Торговля 3%

Однако у режима есть жёсткие ограничения. Ставки выше, чем на УСН: 8% против 6% с доходов и 20% против 15% по объекту "доходы минус расходы". Участвовать могут только микро‑ и малый бизнес — не более пяти сотрудников в штате и остаточная стоимость основных средств до 150 миллионов рублей. Кроме того, расчётные счета для АУСН можно открыть лишь в уполномоченных банках, реестр которых ведёт ФНС.

"Спрос на АУСН есть — он позволяет сохранить освобождение от НДС при выручке до 60 млн рублей. Массовым режим в Петербурге не стал из‑за своих жёстких лимитов и привязки к уполномоченным банкам, которые делают его непригодным для большинства городских ниш", — отметил генеральный директор сети офисов юридического и бухгалтерского обслуживания "Бизнес диалог" Сергей Кирилловский.

Инфраструктура банков отстаёт

Проблема доступа к банкам остаётся узким местом. В 2022 году, когда АУСН запустили в пилотных регионах, уполномоченных банков было семь. К концу 2024 года — 11. С января 2025 года режим распространили на всю Россию, и реестр вырос до 24 организаций. С начала 2026 года ФНС одобрила заявки ещё 30 банков — итого 54. При этом в Петербурге зарегистрирован лишь один из них.

По мнению экспертов, низкая банковская покрытость в регионе дополнительно сдерживает массовый переход на спецрежим.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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