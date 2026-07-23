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Госдума установила новый срок определения рыночной стоимости жилья при расселении

Экономика » Правила игры

Собственники жилья, чьи дома попадают под программу комплексного развития территорий (КРТ), теперь будут получать компенсацию по актуальным ценам. Госдума приняла закон, который меняет механизм расчета равноценного возмещения за изымаемое имущество.

ключ от дома
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ключ от дома

Раньше стоимость квартиры оценивали на день, предшествующий решению о начале КРТ. Однако от этого момента до фактического расселения часто проходило один или два года. За это время цены на недвижимость могли вырасти на 30–50%, но люди получали выплаты по старым расценкам, которые переставали соответствовать реальности.

Новые правила в Жилищном кодексе РФ устраняют этот разрыв. Теперь рыночную стоимость жилья будут определять не ранее чем за 60 дней до того, как собственнику направят проект договора о переходе права собственности.

Как изменился расчет компенсации

Основная проблема заключалась в разнице между датой оценки и датой реального выезда из квартиры. Для обычного человека, который планирует купить новое жилье на полученные деньги, такая задержка означала потерю части покупательной способности.

Этап оценки Старый порядок Новый порядок
Срок определения стоимости За день до принятия решения о КРТ Не ранее чем за 60 дней до проекта договора
Соответствие рынку Цена устаревала за 1–2 года расселения Сумма привязана к текущим ценам

Опыт Орла: почему это важно

Отсутствие актуальной оценки часто приводило к конфликтам между жителями и застройщиками. В Орле такие споры разгорались при реализации КРТ на Наугорке, Плещеевской улице и по улице Льва Толстого. Ситуации доходили до судебных разбирательств и обращений в Следственный комитет к Александру Бастрыкину.

Орловцы жаловались не только на заниженную стоимость выкупа, но и на попытки некоторых застройщиков потребовать от переселенцев доплату за разницу в площади между старым жильем и новыми квартирами. Новая законодательная норма должна защитить людей от подобных манипуляций с ценами.

"Размер равноценного возмещения будет определяться не ранее чем за 60 дней до дня направления собственнику проекта договора", — установлено в принятом законопроекте.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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