Социальный фонд РФ опроверг слухи об единовременной выплате пропущенных индексаций пенсий

В соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о том, что пенсионерам выплатят все пропущенные индексации единовременно. В таких публикациях обещают крупные суммы за несколько лет недоплат и называют конкретные даты переводов.
Это фейк. Решения о перерасчетах и доплатах принимаются только через федеральные законы или постановления правительства. Если бы государство решило вернуть все пропущенные деньги одним платежом, об этом сообщили бы Минфин, Госдума и Социальный фонд России (СФР). Подобные выплаты невозможно организовать тайно или обсудить только в интернете.
Источником слухов обычно становятся анонимные каналы и сайты. Они ссылаются на безымянных "экспертов" или секретные документы, но не приводят номера законов и ссылки на официальные ресурсы.
"Особенно опасно, если в тексте предлагают проверить сумму выплаты по ссылке. Там просят ввести паспортные данные, номер карты или код из СМС. Это классическая схема мошенников по краже денег у пожилых людей", — предупреждают специалисты.
Повышение пенсий идет по четким правилам: страховые пенсии растут ежегодно с учетом инфляции, социальные — по своим нормативам. Схемы для работающих и неработающих пенсионеров различаются.
|Тип информации
|Где проверять достоверность
|Официальные выплаты и законы
|Сайт СФР, портал Госуслуг, ресурсы правительства
|Персональные расчеты и доплаты
|Личный кабинет СФР, МФЦ, отделения соцзащиты
Государство может назначить разовую выплату или внеплановую индексацию, но такие меры всегда прописывают в законе и объявляют заранее.
Нужно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг или обратиться в ближайший МФЦ. Сотрудники соцзащиты также помогут уточнить наличие перерасчетов.
Не переходить по ссылке и не вводить никакие данные. Социальный фонд никогда не запрашивает пароли или коды из СМС через сторонние сайты.
Пока закон о единовременной выплате всех пропущенных индексаций не принят, любые подобные обещания остаются информационным шумом.
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