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Социальный фонд РФ опроверг слухи об единовременной выплате пропущенных индексаций пенсий

Экономика » Правила игры

В соцсетях и мессенджерах распространяют сообщения о том, что пенсионерам выплатят все пропущенные индексации единовременно. В таких публикациях обещают крупные суммы за несколько лет недоплат и называют конкретные даты переводов.

Это фейк. Решения о перерасчетах и доплатах принимаются только через федеральные законы или постановления правительства. Если бы государство решило вернуть все пропущенные деньги одним платежом, об этом сообщили бы Минфин, Госдума и Социальный фонд России (СФР). Подобные выплаты невозможно организовать тайно или обсудить только в интернете.

Как распознать обман

Источником слухов обычно становятся анонимные каналы и сайты. Они ссылаются на безымянных "экспертов" или секретные документы, но не приводят номера законов и ссылки на официальные ресурсы.

"Особенно опасно, если в тексте предлагают проверить сумму выплаты по ссылке. Там просят ввести паспортные данные, номер карты или код из СМС. Это классическая схема мошенников по краже денег у пожилых людей", — предупреждают специалисты.

Как на самом деле работает индексация

Повышение пенсий идет по четким правилам: страховые пенсии растут ежегодно с учетом инфляции, социальные — по своим нормативам. Схемы для работающих и неработающих пенсионеров различаются.

Тип информации Где проверять достоверность
Официальные выплаты и законы Сайт СФР, портал Госуслуг, ресурсы правительства
Персональные расчеты и доплаты Личный кабинет СФР, МФЦ, отделения соцзащиты

Государство может назначить разовую выплату или внеплановую индексацию, но такие меры всегда прописывают в законе и объявляют заранее.

Ответы на популярные вопросы

Где узнать точный размер своей пенсии с учетом всех доплат?

Нужно зайти в личный кабинет на портале Госуслуг или обратиться в ближайший МФЦ. Сотрудники соцзащиты также помогут уточнить наличие перерасчетов.

Что делать, если пришла ссылка на "проверку выплат"?

Не переходить по ссылке и не вводить никакие данные. Социальный фонд никогда не запрашивает пароли или коды из СМС через сторонние сайты.

Пока закон о единовременной выплате всех пропущенных индексаций не принят, любые подобные обещания остаются информационным шумом.

Экспертная проверка:
юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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