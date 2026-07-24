Баррель перешел психологическую черту: почему нефть за $100 стала тревожным сигналом

Блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов спровоцировала резкий взлет нефтяных котировок: цена барреля Brent 23 июля официально закрепилась на отметке $100. Геополитический клинч между США и Ираном парализовал ключевые транспортные артерии, через которые проходит до 12% мирового морского трафика нефти. В условиях, когда танкеры вынуждены идти в обход Африки, рынок готовится к затяжному периоду дорогого сырья, что сулит российскому бюджету многомиллиардные дополнительные доходы на фоне рекордного роста экспорта в Индию и другие дружественные страны.

Фото: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

Почему лихорадит нефтяной рынок

Резкий скачок стоимости Brent со стартовых $89 в начале недели до психологической отметки в $100 вызван беспрецедентной логистической блокадой на Ближнем Востоке. Иран фактически закрыл Ормузский пролив для танкеров, не получивших прямого одобрения Тегерана, что мгновенно отрезало экспортные потоки из Персидского залива. Параллельно йеменские хуситы атаковали суда в Баб-эль-Мандебском проливе, объявив морскую блокаду Саудовской Аравии из-за нарушения режима прекращения огня.

Ситуация осложняется тем, что альтернативные маршруты не способны принять на себя весь объем выбывшего трафика. Пока через заблокированные проливы шло более 20 млн баррелей в сутки, наземные трубопроводы в ОАЭ и Саудовской Аравии могут обеспечить перекачку лишь около 8,8 млн баррелей. Это создает на мировом рынке "дыру" дефицита в 11-12 млн баррелей ежедневно. На фоне таких рисков энергетическая буря грозит Европе новым витком инфляции и деиндустриализацией.

"Блокировка морских путей — это не только дефицит нефти, но и критический рост стоимости логистики. Перенаправление флота в обход Африки удлиняет рейс на 20 дней, что взвинчивает цены на фрахт и топливо. В конечном итоге это отразится на стоимости всех товаров в магазинах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Прогнозы цен: ждать ли $110 за баррель

Экспертное сообщество сходится во мнении: если Вашингтон решится на наземную операцию против Ирана, стоимость североморской смеси Brent легко пробьет уровень $110. При этом даже сценарий быстрой деэскалации не гарантирует возврата к низким ценам. В отличие от весеннего обострения, сейчас на рынке нет накопленных излишков нефти в танкерах (так называемой "нефти на воде"), а доверие трейдеров к политическим гарантиям подорвано.

Дополнительную нестабильность вносит раскол внутри ОПЕК+. Выход ОАЭ из альянса ради наращивания собственной добычи дестабилизировал позиции Саудовской Аравии. В то же время США, будучи крупнейшим производителем, получают прямую выгоду от высоких цен, что наводит аналитиков на мысли о сознательном подогреве конфликта со стороны Белого дома для заработка на биржевых спекуляциях.

"Текущая динамика котировок в $100 за баррель — это только фаза адаптации рынка к новой реальности. При сохранении военного напряжения мы увидим закрепление цен в диапазоне $105-115, так как физический дефицит сырья перекрывает любые спекулятивные факторы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Влияние на экономику России и бюджетные доходы

Для российского бюджета текущий кризис стал мощным катализатором роста доходов. Стоимость отечественной марки Urals подтянулась вслед за эталоном и достигла $80 за баррель. Несмотря на санкционное давление, Россия в июне зафиксировала рекордные объемы экспорта — свыше 4,11 млн баррелей в неделю. Активный рост переработки нефти в Индии обеспечивает стабильный спрос на российское сырье, вытесняя ближневосточных поставщиков.

По оценкам аналитиков, каждый дополнительный доллар в среднегодовой цене Urals приносит в казну РФ около 150 млрд рублей. В июле ожидается рост нефтегазовых доходов на 60% в годовом выражении. Снижение дисконта на российскую нефть в условиях глобального дефицита делает ее крайне востребованной, несмотря на риски новых ограничений со стороны ЕС.

"Россия сейчас находится в уникальной позиции, когда высокая волатильность цен на мировом рынке играет на руку бюджету. Увеличение выручки позволяет компенсировать расходы на сложную логистику и формировать финансовую подушку безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие или показатель Последствия и эффект для экономики Блокировка Ормузского пролива Дефицит предложения в 12 млн барр/сут, рост цен выше $100 Рост стоимости Urals до $80 Увеличение нефтегазовых доходов бюджета РФ на 60% к прошлому году Удлинение логистики в обход Африки Рост тарифов на перевозки и ускорение инфляции в Европе Разрыв дисконта Brent/Urals Повышение экспортной маржи российских нефтекомпаний

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Как рост цен на нефть отразится на инфляции в России?

Прямое влияние ограничено благодаря демпферному механизму, который сдерживает стоимость топлива на заправках. Однако косвенно высокие доходы бюджета поддерживают потребительский спрос, что может потребовать от ЦБ сохранения жесткой денежно-кредитной политики.

Будет ли российская нефть продаваться дороже $80?

При сохранении текущей цены Brent ($100) и сужении дисконта за счет дефицита альтернатив, Urals вполне может подорожать до $85-90, если не будут введены радикальные меры по контролю за "теневым флотом".

Могут ли США искусственно обрушить цены на нефть?

Вашингтон заинтересован в высоких ценах как экспортер, но политически это бьет по рейтингам внутри страны. Единственный быстрый способ снизить котировки — массовый выброс нефти из стратегических резервов, однако они сейчас находятся на многолетних минимумах.

Почему альтернативные трубы не спасают от дефицита?

Их суммарная мощность в 2,5 раза меньше объема нефти, проходящего через Ормузский пролив. Наземная инфраструктура лишь частично закрывает потребности НПЗ, но не способна обеспечить нужды глобального экспорта супертанкерами.