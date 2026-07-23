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Бензиновый зажим ослабевает: миллионы водителей скоро забудут про лимиты на АЗС

Экономика » Сырье

Российские власти готовятся снять жесткие лимиты на продажу бензина, которые вводились в регионах из-за временного дефицита топлива. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на отпуск горючего в объеме менее 50 литров "в одни руки". Решение направлено на стабилизацию ситуации после завершения ремонтов на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах и восстановления биржевых поставок. Изменение правил затронет миллионы автовладельцев в 80 субъектах страны, где в начале лета зафиксировали локальные сбои в снабжении АЗС.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Зачем отменяют топливные лимиты

Поручение Александра Новака стало ответом на "экстремальный" контроль продаж, когда на отдельных АЗС лимиты опускались до 20-30 литров на одну машину. Такая практика была вынужденной мерой в июне и июле из-за снижения объемов переработки. Теперь правительство требует не только повысить порог до 50 литров и выше, но и создать систему контроля, которая не позволит сотрудникам заправок искусственно сдерживать продажи.

"Снятие ограничений — это четкий сигнал рынку о том, что пик дефицита пройден. Сейчас важно обеспечить свободный переток ресурсов в розничное звено, чтобы у потребителей не возникало панических настроений, которые провоцируют излишний спрос", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Важно отметить, что проблемы с наполнением рынка ранее связывали с внеплановыми простоями НПЗ. Однако восстановление логистики, в том числе через рост переработки нефти и стабилизацию экспортных потоков, позволило вернуться к нормальному режиму работы. Эксперты полагают, что устранение барьеров снизит нагрузку на независимые сети, некоторые из которых оказались в сложном положении, как, например, сеть АЗС ТРАССА в Подмосковье, столкнувшаяся с финансовым давлением.

Ситуация на рынке нефтепродуктов

По данным отраслевых мониторингов, к середине лета ситуация начала выравниваться. К торгам на бирже вернулись заводы общей мощностью 40 миллионов тонн, завершившие техническое обслуживание. Это дало необходимый объем предложения для внутреннего рынка, что подтвердил президент Владимир Путин, назвавший временные трудности с топливом преодолимыми.

"Мы видим, что предложение на бирже растет, а значит, розница может вздохнуть свободнее. Отмена лимита в 50 литров снимет психологическое давление на водителей и уменьшит очереди на заправках в пиковые часы", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Событие или показатель Последствия и эффект
Снятие лимита "50 литров" Снижение ажиотажного спроса, упрощение заправки для грузового и коммерческого транспорта
Завершение ремонтов на НПЗ Увеличение объема предложения бензина на бирже и стабилизация оптовых цен
Усиление контроля персонала АЗС Исключение серых схем "придерживания" дефицитного топлива для перепродажи

Мнение экспертов о доступности бензина

Смягчение ограничений косвенно подтверждает, что угроза масштабного дефицита миновала. Пока западные рынки продолжают испытывать давление энергетической бури, российская нефтепереработка демонстрирует адаптивность к внешним вызовам.

"Для конечного потребителя крайне важно, чтобы лимиты не просто повышались, а полностью исчезли как фактор неопределенности. Инвестиционная привлекательность топливного сектора во многом зависит от того, насколько оперативно решаются такие логистические затыки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о бензине

Почему вводились ограничения на продажу бензина?

Лимиты в 20-30 литров на машину были временной мерой, связанной с плановыми и аварийными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, что временно сократило предложение на рынке.

Как отмена лимитов повлияет на цену литра топлива?

Прямого влияния на розничную цену отмена лимитов не оказывает, однако она свидетельствует о насыщении рынка товаром, что сдерживает инфляционное давление в оптовом сегменте.

Что делать, если на АЗС всё еще отказываются заливать полный бак?

В случае сохранения необоснованных лимитов ниже 50 литров после официальной отмены, потребитель имеет право обратиться с жалобой в ФАС или Роспотребнадзор.

Коснется ли это решение дизельного топлива?

Поручение вице-премьера в первую очередь направлено на стабилизацию ситуации с бензином, однако мониторинг ведется по всей линейке светлых нефтепродуктов.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, финансовый аналитик Никита Волков.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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