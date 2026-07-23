Бензиновый зажим ослабевает: миллионы водителей скоро забудут про лимиты на АЗС

Российские власти готовятся снять жесткие лимиты на продажу бензина, которые вводились в регионах из-за временного дефицита топлива. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям проработать отмену ограничений на отпуск горючего в объеме менее 50 литров "в одни руки". Решение направлено на стабилизацию ситуации после завершения ремонтов на крупнейших нефтеперерабатывающих заводах и восстановления биржевых поставок. Изменение правил затронет миллионы автовладельцев в 80 субъектах страны, где в начале лета зафиксировали локальные сбои в снабжении АЗС.
Поручение Александра Новака стало ответом на "экстремальный" контроль продаж, когда на отдельных АЗС лимиты опускались до 20-30 литров на одну машину. Такая практика была вынужденной мерой в июне и июле из-за снижения объемов переработки. Теперь правительство требует не только повысить порог до 50 литров и выше, но и создать систему контроля, которая не позволит сотрудникам заправок искусственно сдерживать продажи.
"Снятие ограничений — это четкий сигнал рынку о том, что пик дефицита пройден. Сейчас важно обеспечить свободный переток ресурсов в розничное звено, чтобы у потребителей не возникало панических настроений, которые провоцируют излишний спрос", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Важно отметить, что проблемы с наполнением рынка ранее связывали с внеплановыми простоями НПЗ. Однако восстановление логистики, в том числе через рост переработки нефти и стабилизацию экспортных потоков, позволило вернуться к нормальному режиму работы. Эксперты полагают, что устранение барьеров снизит нагрузку на независимые сети, некоторые из которых оказались в сложном положении, как, например, сеть АЗС ТРАССА в Подмосковье, столкнувшаяся с финансовым давлением.
По данным отраслевых мониторингов, к середине лета ситуация начала выравниваться. К торгам на бирже вернулись заводы общей мощностью 40 миллионов тонн, завершившие техническое обслуживание. Это дало необходимый объем предложения для внутреннего рынка, что подтвердил президент Владимир Путин, назвавший временные трудности с топливом преодолимыми.
"Мы видим, что предложение на бирже растет, а значит, розница может вздохнуть свободнее. Отмена лимита в 50 литров снимет психологическое давление на водителей и уменьшит очереди на заправках в пиковые часы", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
|Событие или показатель
|Последствия и эффект
|Снятие лимита "50 литров"
|Снижение ажиотажного спроса, упрощение заправки для грузового и коммерческого транспорта
|Завершение ремонтов на НПЗ
|Увеличение объема предложения бензина на бирже и стабилизация оптовых цен
|Усиление контроля персонала АЗС
|Исключение серых схем "придерживания" дефицитного топлива для перепродажи
Смягчение ограничений косвенно подтверждает, что угроза масштабного дефицита миновала. Пока западные рынки продолжают испытывать давление энергетической бури, российская нефтепереработка демонстрирует адаптивность к внешним вызовам.
"Для конечного потребителя крайне важно, чтобы лимиты не просто повышались, а полностью исчезли как фактор неопределенности. Инвестиционная привлекательность топливного сектора во многом зависит от того, насколько оперативно решаются такие логистические затыки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Лимиты в 20-30 литров на машину были временной мерой, связанной с плановыми и аварийными ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах, что временно сократило предложение на рынке.
Прямого влияния на розничную цену отмена лимитов не оказывает, однако она свидетельствует о насыщении рынка товаром, что сдерживает инфляционное давление в оптовом сегменте.
В случае сохранения необоснованных лимитов ниже 50 литров после официальной отмены, потребитель имеет право обратиться с жалобой в ФАС или Роспотребнадзор.
Поручение вице-премьера в первую очередь направлено на стабилизацию ситуации с бензином, однако мониторинг ведется по всей линейке светлых нефтепродуктов.
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