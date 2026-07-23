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Атаки беспилотников повредили 10% складской инфраструктуры Wildberries и Russ

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В июле 2026 года в результате атак беспилотников повреждены логистические центры объединенной компании Wildberries и Russ (RWB). Пострадали объекты общей площадью 552 тыс. кв. м, что составляет около 10% всей складской инфраструктуры маркетплейса. Часть мощностей временно остановлена перед началом пикового сезона спроса.

Грузовой автомобиль у склада
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Грузовой автомобиль у склада

Масштаб повреждений и затронутые регионы

Под удар попали четыре крупных комплекса:

  • Электросталь (Московская область) — 250 тыс. кв. м;
  • Котовск (Тамбовская область) — 108 тыс. кв. м;
  • Краснодар — 100 тыс. кв. м;
  • Невинномысск (Ставропольский край) — 94 тыс. кв. м.

Также из-за ракетной угрозы была проведена эвакуация персонала центра в подмосковном Коледино.

Стоимость поврежденной недвижимости оценивается по-разному. По данным директора департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александра Федорова, сумма потерь составляет 60 млрд рублей. При этом рыночные расчеты показывают, что строительство аналогичных площадей без учета оборудования стоило бы 35,5 млрд рублей.

На текущий момент из оборота фактически выбыли 444 тыс. кв. м (8% всех площадей RWB). Центр в Коледино продолжает работу, а склад в Котовске планируют открыть в ближайшее время.

Риски для логистики и цепочек поставок

Выбытие хабов в Краснодаре и Невинномысске ограничивает снабжение юга страны. Потери мегахабов в Подмосковье затрагивают импортные потоки и магистральные перевозки, учитывая, что на центральный регион приходится до половины потребительского спроса.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что при обороте компании в 6,1 трлн рублей за 2025 год и чистой прибыли в 175 млрд рублей, временное сокращение пропускной способности может привести к сбоям в сроках доставки и точности распределения запасов.

Поиск альтернативных площадей осложняется дефицитом предложения. В Краснодарском крае уровень свободных складов на конец 2025 года составлял всего 1,6%. Срок запуска нового объекта обычно занимает от трех до шести месяцев.

Варианты адаптации бизнеса

Для компенсации потерь компания может применить следующие механизмы:

  • Переориентация части селлеров с модели FBO (хранение на складах маркетплейса) на FBS (доставка со склада продавца). Однако такая возможность есть лишь у 5-10% игроков.
  • Перераспределение товарных потоков в Поволжье, на Урал и в Сибирь через льготное хранение.
  • Введение повышающих коэффициентов за прием товаров в центральном регионе.
  • Привлечение сторонних логистических операторов.

Специалист по проектному финансированию Алексей Крупин указывает, что стратегия быстрого восстановления поврежденных конструкций вместо строительства новых объектов является более оперативным решением, которое компания уже применяла в прошлом.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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