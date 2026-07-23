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Магазины ждут непростые перемены: Латвия резко закрыла рынок для товаров из России

Экономика

Сейм Латвии утвердил жесткие ограничения на ввоз печатной продукции и детских товаров из России и Белоруссии, фактически выстраивая новый торговый барьер внутри региона. Под запрет попали не только книги и газеты, но и широкий перечень игрушек, при этом санкции коснутся даже тех поставок, которые идут через территорию третьих стран. Решение Риги демонстрирует готовность идти на прямые экономические потери ради политической изоляции соседей, что неизбежно отразится на ассортименте местных магазинов и доходах издательского сектора.

Девушка листает книгу в кресле
Фото: https://unsplash.com by Oleg Yudin is licensed under Free
Девушка листает книгу в кресле

Суть новых ограничений и охват категорий товаров

Парламент Латвии одобрил поправки, которые блокируют легальный импорт ключевых категорий гуманитарных и потребительских товаров. Как сообщает портал Delfi, под санкционный удар попали российские книги, периодические издания и игрушки. Законопроект поддержали 66 депутатов Сейма, в то время как против высказались лишь восемь парламентариев. Это решение закрепляет курс на разрыв связей, несмотря на то что санкции оказались красивыми только на словах в других странах ЕС.

Важной особенностью принятых мер является борьба с обходом ограничений: запрет распространяется не только на прямые контракты с российскими и белорусскими поставщиками, но и на ввоз продукции через посредников в третьих государствах. Это создает серьезные сложности для логистических компаний, которым теперь придется подтверждать происхождение каждой партии товара на границе.

"Данные меры фактически уничтожают легальный бизнес-канал для поставщиков интеллектуальной продукции. Мы видим, как политические решения создают дефицит в узких нишах, заставляя потребителей искать обходные пути, что часто ведет к росту цен", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Экономические последствия для рынка Латвии

Исключение российских издательств и производителей игрушек из торгового оборота приведет к перераспределению долей рынка. Для местных предпринимателей это означает необходимость экстренного поиска альтернативных поставщиков, что в условиях высокой инфляции в Европе может обернуться удорожанием товаров для конечного потребителя. Вместо доступной печатной продукции из РФ латвийцам придется ориентироваться на более дорогие европейские аналоги или местное производство.

Кроме того, такие меры создают дополнительную нагрузку на таможенные органы. Проверка происхождения книг и игрушек потребует дополнительных ресурсов, что может замедлить прохождение грузов на границе. Нередко подобные ограничения стимулируют серый импорт, поскольку спрос на привычные товары никуда не исчезает.

"Любые резкие ограничения импорта без адекватной замены внутри страны ведут к перекосу баланса спроса и предложения. В краткосрочной перспективе это вызовет рост издержек ритейлеров, которые будут вынуждены закладывать риски в ценники", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Исключения: что разрешено провозить через границу

Несмотря на жесткость поправок, Сейм сохранил лазейку для транзитных перевозок. Продукция из России и Белоруссии может пересекать территорию Латвии, если конечной целью являются другие страны Европейского союза. Это сделано для того, чтобы не нарушать общеевропейскую логистику и не вступать в противоречие с обязательствами перед партнерами по блоку.

Аналогично тому, как Япония пошла на крайние меры ради спасения своей экономики, сохраняя импорт ресурсов, Латвия вынуждена оставлять транзитные коридоры открытыми. Однако для внутреннего потребления ввоз теперь полностью закрыт. Эксперты полагают, что контроль за тем, чтобы "транзитные" книги не оседали на латвийских складах, будет усилен.

"Сохранение транзита — это вынужденный прагматизм. Если бы Латвия заблокировала и его, она бы столкнулась с исками от других стран — членов ЕС, чьи интересы были бы затронуты срывом поставок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Область ограничений Экономический эффект / Последствия
Запрет книг и газет из РФ Рост цен на литературу на русском языке, дефицит специализированных изданий
Блокировка импорта игрушек Необходимость переориентации на поставщиков из Китая и ЕС, возможен рост контрафакта
Ограничение через третьи страны Усложнение логистических цепочек и рост транспортных расходов импортеров
Сохранение транзита в ЕС Поддержание доходов транспортной инфраструктуры Латвии от логистических услуг

Ответы на популярные вопросы о торговых запретах

1. Можно ли теперь купить российские книги в магазинах Риги?

После вступления закона в силу новые легальные поставки прекратятся. Распродаваться будут только остатки со складов, после чего ассортимент будет заменен на книги других издательств или подержанную литературу.

2. Пострадает ли личный ввоз товаров путешественниками?

Закон в первую очередь направлен на коммерческие партии и импорт для продажи. Однако на таможне могут возникнуть вопросы к количеству ввозимых предметов, если они будут похожи на товарную партию.

3. Коснется ли запрет цифровых версий книг и газет?

На данный момент речь идет о физическом перемещении товаров через границу. Цифровой контент в интернете под данный конкретный пакет ограничений не попадает, если иное не предусмотрено законами о цензуре.

4. Почему под запрет попали именно игрушки?

Официально это объясняется санкционным давлением, однако эксперты видят в этом попытку полностью вытеснить российский несырьевой экспорт из потребительского сектора страны.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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