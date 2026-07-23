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Санкции оказались красивыми только на словах: Финляндия снова потянулась к российским товарам

Экономика

Несмотря на действующее санкционное давление, Финляндия зафиксировала заметный рост затрат на закупки российских товаров в начале 2026 года. Согласно официальным данным таможенной службы страны, за первые четыре месяца года стоимостный объем импорта из России увеличился на 15 млн евро, достигнув отметки в 285 млн евро. Основным драйвером роста стали поставки критически важного сырья, потребность в котором перевешивает политические ограничения, в то время как отказ от других категорий товаров, таких как древесина, спровоцировал резкий скачок цен на внутреннем рынке Хельсинки.

Флаг Финляндии и НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Kuvien käyttöehdot - Villkor för att använda bilderna - Use and rights© Santeri Iltanen, valtioneuvoston kanslia, Finnish Government, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии и НАТО

Статистика товарооборота: металлы и химия в лидерах

Структура импорта наглядно демонстрирует избирательный характер европейских ограничений. Финская промышленность сохраняет высокую зависимость от российского никеля и аммиака. Именно эти позиции обеспечили прирост денежного объема поставок. В условиях глобальной конкуренции финские предприятия вынуждены закупать российское сырье, поскольку его логистическое плечо и качественные характеристики остаются наиболее выгодными для местного производственного сектора.

"Рост импорта в денежном выражении при сохранении санкций — это четкий сигнал: заместить ключевые позиции российского сырья без ущерба для рентабельности невозможно. Финляндия вынуждена балансировать между политической повесткой и выживанием собственной промышленности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Лесной кризис: почему финская мебель подорожала на треть

Одной из наиболее болезненных точек для экономики Финляндии стал полный запрет на ввоз российской древесины, введенный еще в 2022 году. До этого момента российский леспром обеспечивал до 70% потребностей финских деревообрабатывающих предприятий. Попытки переориентироваться на закупки в Швеции и странах Балтии, а также интенсификация собственных вырубок привели к существенному удорожанию логистики и сырьевой базы.

Результатом такой политики стал взрывной рост цен на мебель внутри страны — в среднем на 30%. Финские потребители фактически оплачивают из своего кармана разрыв устоявшихся десятилетиями производственных цепочек. Аналогичные процессы наблюдаются и в других странах, когда энергетическая безопасность или поставки ресурсов ставятся под удар ради политических целей, как это произошло в ситуации, когда Япония пошла на крайние меры для возобновления импорта углеводородов.

"Ситуация с мебельным рынком показательна для всей Европы. Когда вы убираете с рынка доминирующего поставщика с дешевой логистикой, альтернатива всегда оказывается дороже. Это прямые издержки, которые транслируются на конечного покупателя", — отметил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.

Экономический прагматизм против санкционных барьеров

Несмотря на сокращение номенклатуры товаров, общая стоимость закупок растет из-за волатильности цен на мировых рынках и уникальности некоторых видов российского сырья. Финляндия сталкивается с тем же вызовом, что и другие импортеры: необходимость поддерживать конкурентоспособность своего экспорта требует стабильных и недорогих ресурсов. Точно так же, как рост переработки нефти в Индии стабилизировал мировые потоки, финские закупки никеля удерживают местную металлургию от глубокого кризиса.

"Статистика первых месяцев года подтверждает, что бизнес находит лазейки или использует исключения в санкционных пакетах, когда речь идет о критическом импорте. Цифры не лгут: потребность в российских ресурсах остается фундаментальным фактором для региональной экономики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Эффект и последствия
Рост импорта до €285 млн Укрепление торгового баланса РФ при сокращении ассортимента
Запрет на ввоз леса из РФ Рост цен на финскую мебельную продукцию на 30%
Доминирование никеля и аммиака Сохранение технологической зависимости финской промышленности

Ответы на популярные вопросы о торговле с Финляндией

Почему импорт из России в Финляндию вырос, несмотря на санкции?

Рост в денежном выражении обусловлен закупками критического сырья (никеля и аммиака), цены на которое остаются высокими, а потребность финских предприятий в этих ресурсах — критической для продолжения производства.

Как отказ от российского леса повлиял на жизнь обычных финнов?

Это привело к дефициту доступного сырья и росту цен на товары деревообработки и мебель на 30%. Жители Финляндии столкнулись с инфляцией в секторе товаров для дома.

Откуда Финляндия берет древесину теперь?

Хельсинки переориентировались на более дорогие поставки из Швеции и стран Балтии, а также увеличили объемы собственных лесозаготовок, что требует дополнительных инвестиций в технику и инфраструктуру.

Существует ли вероятность полного прекращения торговли между странами?

Полное прекращение практически невозможно без остановки ключевых производственных линий в Финляндии, зависящих от специфического сырья из России. Экономическая целесообразность заставляет сохранять определенные каналы закупок.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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