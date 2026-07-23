Несмотря на действующее санкционное давление, Финляндия зафиксировала заметный рост затрат на закупки российских товаров в начале 2026 года. Согласно официальным данным таможенной службы страны, за первые четыре месяца года стоимостный объем импорта из России увеличился на 15 млн евро, достигнув отметки в 285 млн евро. Основным драйвером роста стали поставки критически важного сырья, потребность в котором перевешивает политические ограничения, в то время как отказ от других категорий товаров, таких как древесина, спровоцировал резкий скачок цен на внутреннем рынке Хельсинки.
Структура импорта наглядно демонстрирует избирательный характер европейских ограничений. Финская промышленность сохраняет высокую зависимость от российского никеля и аммиака. Именно эти позиции обеспечили прирост денежного объема поставок. В условиях глобальной конкуренции финские предприятия вынуждены закупать российское сырье, поскольку его логистическое плечо и качественные характеристики остаются наиболее выгодными для местного производственного сектора.
"Рост импорта в денежном выражении при сохранении санкций — это четкий сигнал: заместить ключевые позиции российского сырья без ущерба для рентабельности невозможно. Финляндия вынуждена балансировать между политической повесткой и выживанием собственной промышленности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Одной из наиболее болезненных точек для экономики Финляндии стал полный запрет на ввоз российской древесины, введенный еще в 2022 году. До этого момента российский леспром обеспечивал до 70% потребностей финских деревообрабатывающих предприятий. Попытки переориентироваться на закупки в Швеции и странах Балтии, а также интенсификация собственных вырубок привели к существенному удорожанию логистики и сырьевой базы.
Результатом такой политики стал взрывной рост цен на мебель внутри страны — в среднем на 30%. Финские потребители фактически оплачивают из своего кармана разрыв устоявшихся десятилетиями производственных цепочек. Аналогичные процессы наблюдаются и в других странах, когда энергетическая безопасность или поставки ресурсов ставятся под удар ради политических целей, как это произошло в ситуации, когда Япония пошла на крайние меры для возобновления импорта углеводородов.
"Ситуация с мебельным рынком показательна для всей Европы. Когда вы убираете с рынка доминирующего поставщика с дешевой логистикой, альтернатива всегда оказывается дороже. Это прямые издержки, которые транслируются на конечного покупателя", — отметил в беседе с Pravda.Ru оценщик бизнеса Антон Дорофеев.
Несмотря на сокращение номенклатуры товаров, общая стоимость закупок растет из-за волатильности цен на мировых рынках и уникальности некоторых видов российского сырья. Финляндия сталкивается с тем же вызовом, что и другие импортеры: необходимость поддерживать конкурентоспособность своего экспорта требует стабильных и недорогих ресурсов. Точно так же, как рост переработки нефти в Индии стабилизировал мировые потоки, финские закупки никеля удерживают местную металлургию от глубокого кризиса.
"Статистика первых месяцев года подтверждает, что бизнес находит лазейки или использует исключения в санкционных пакетах, когда речь идет о критическом импорте. Цифры не лгут: потребность в российских ресурсах остается фундаментальным фактором для региональной экономики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
|Событие / Показатель
|Эффект и последствия
|Рост импорта до €285 млн
|Укрепление торгового баланса РФ при сокращении ассортимента
|Запрет на ввоз леса из РФ
|Рост цен на финскую мебельную продукцию на 30%
|Доминирование никеля и аммиака
|Сохранение технологической зависимости финской промышленности
Рост в денежном выражении обусловлен закупками критического сырья (никеля и аммиака), цены на которое остаются высокими, а потребность финских предприятий в этих ресурсах — критической для продолжения производства.
Это привело к дефициту доступного сырья и росту цен на товары деревообработки и мебель на 30%. Жители Финляндии столкнулись с инфляцией в секторе товаров для дома.Откуда Финляндия берет древесину теперь?
Хельсинки переориентировались на более дорогие поставки из Швеции и стран Балтии, а также увеличили объемы собственных лесозаготовок, что требует дополнительных инвестиций в технику и инфраструктуру.Существует ли вероятность полного прекращения торговли между странами?
Полное прекращение практически невозможно без остановки ключевых производственных линий в Финляндии, зависящих от специфического сырья из России. Экономическая целесообразность заставляет сохранять определенные каналы закупок.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.