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Налоговая служба перестала дожидаться согласия граждан: система изменила порядок получения квитанций

Экономика

С 1 августа меняется порядок получения налоговых уведомлений для физических лиц через портал госуслуг (ЕПГУ). Изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ.

Стопка бланков и финансовые инструменты
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Стопка бланков и финансовые инструменты

Теперь налоговые органы будут направлять уведомления по налогу на имущество и НДФЛ в личный кабинет ЕПГУ всем зарегистрированным пользователям (тем, кто учтен в единой системе идентификации и аутентификации) автоматически.

Главное упрощение касается бюрократии: гражданам больше не нужно заранее подписывать и отправлять в налоговую специальное уведомление о согласии получать документы с налоговой тайной через госуслуги. Эта процедура отменяется.

Документы перестанут приходить на портал только в одном случае — если пользователь сам подаст через ЕПГУ отказ от такого способа получения. В этой ситуации уведомления будут направляться традиционным способом: по почте или в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Налоговый консультант Ирина Зайцева отмечает, что автоматизация рассылки снижает риск пропуска платежа, так как уведомление поступает в цифровой профиль гражданина без дополнительных действий с его стороны.

При этом сохраняется право получить бумажную версию документа. Налогоплательщик или его представитель может обратиться в любой МФЦ или налоговый орган, обслуживающий граждан. Срок выдачи уведомления на бумаге по заявлению составит не более пяти рабочих дней.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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