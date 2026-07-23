Нефтяной экспорт оказался на паузе: Казахстан пошел на болезненный шаг после атак на морской терминал

Казахстан вынужденно сократил добычу нефти из-за серьезных сбоев в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), вызванных серией атак украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру в Черном море. Блокировка отгрузки сырья на морском терминале ставит под удар не только экспортные доходы республики, но и стабильность мирового энергетического рынка. Ситуация обострилась после попадания дронов ВСУ в гражданские танкеры, что сделало навигацию в акватории временно невозможной по соображениям безопасности.

Фото: flickr.com by Irene2005, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Алматы

Почему Казахстан снизил добычу

Министерство энергетики Казахстана подтвердило временное снижение производственных показателей на ключевых месторождениях. Причиной стала остановка наливных операций на морском терминале КТК под Новороссийском. Несмотря на то что технические объекты консорциума остаются в исправном состоянии, погрузка нефти на суда невозможна из-за высоких рисков в акватории Черного моря.

"Приостановка отгрузки напрямую бьет по бюджетным доходам Казахстана, так как КТК — основной маршрут для экспорта местной нефти. Любая задержка здесь требует немедленной корректировки планов добычи, чтобы не переполнять внутренние хранилища", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Ведомство уточняет, что мера носит технологический характер: добычу возобновят в полном объеме сразу после нормализации обстановки. Власти республики ведут переговоры с грузоотправителями и международными партнерами, чтобы минимизировать финансовые потери.

Хроника атак: танкеры под огнем ВСУ

Дестабилизация работы терминала стала следствием агрессивных действий Киева. 19 июля украинские беспилотники атаковали два гражданских судна — танкеры ASIA (Либерия) и NISSOS IOS (Маршалловы Острова) непосредственно во время налива сырья. На одном из судов начался пожар, который удалось быстро потушить. Это нападение стало уже пятым инцидентом с начала обострения конфликта в этом секторе.

"Нападения на гражданские суда в зонах погрузки — это грубое нарушение морского права. Для страховых компаний и судовладельцев такие риски становятся заградительными, что фактически блокирует легальную логистику в Черном море", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ранее, 17 июля, ВСУ дважды ударили по танкеру Nordic Zenith. Атаки дронов приводят к повреждениям причальных устройств и резервуаров, что создает угрозу не только экономике, но и экологии всего Черноморского региона.

Последствия для мировой энергобезопасности

Минэнерго Казахстана официально назвало действия украинской стороны недопустимыми. Удары по международной инфраструктуре провоцируют волатильность цен на нефть и подрывают доверие инвесторов. Блокировка КТК может привести к локальному дефициту сырья в Европе, которая и так испытывает топливные трудности.

"Снижение объемов прокачки через КТК заставляет Казахстан искать альтернативные, более дорогие пути экспорта. В условиях неопределенности это негативно сказывается на устойчивости национальной валюты и прибыльности нефтяных компаний", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и риски Атаки БПЛА на терминал КТК Приостановка отгрузки, рост страховых премий на фрахт Снижение добычи в Казахстане Сокращение экспортной выручки, недополучение налогов Повреждение инфраструктуры Риск экологической катастрофы и длительного ремонта

Ответы на популярные вопросы о ситуации на КТК

1. Насколько сильно сократилась добыча нефти?

Точные цифры зависят от длительности простоя терминала. На текущем этапе компании снижают добычу до уровня, позволяющего поддерживать работу скважин без переполнения резервуарных парков.

2. Пострадало ли оборудование Консорциума?

Технически КТК готов к работе. Повреждения от предыдущих атак локализованы, однако погрузка не возобновится до тех пор, пока военная угроза для танкеров в акватории не будет нивелирована.

3. Как это отразится на ценах на бензин?

Для внутреннего рынка Казахстана и России рисков нет. Однако на мировом рынке перебои с поставками казахстанской нефти (около 1% мировой добычи) могут спровоцировать краткосрочный рост котировок.

4. Есть ли альтернативные маршруты для Казахстана?

Казахстан развивает Транскаспийский маршрут (через Баку), но его пропускная способность пока не может полностью заменить КТК. Это делает республику крайне уязвимой к диверсиям на Черном море.

Читайте также: