Жара выставила Британии дорогой счет: аномальное лето забрало у экономики миллиарды

Аномальная жара, накрывшая Великобританию в июне, нанесла удар по финансовой устойчивости страны, лишив экономику 1,5 млрд долларов из-за падения производительности. Рекордные температуры не только спровоцировали тысячи преждевременных смертей, но и вынудили бизнес сокращать рабочие часы, обнажив незащищенность сотрудников перед климатическими вызовами. Экономические потери в Британии совпали с периодом, когда цепочки поставок рушатся из-за геополитических потрясений, создавая идеальный шторм для западных рынков.

Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Великобритании

Удар по производительности: почему рабочие уходят со смен

Согласно отчету Bloomberg, средний житель королевства в пиковую неделю жары, начавшуюся 22 июня, потерял около 30 минут рабочего времени. На первый взгляд незначительная цифра в масштабах страны трансформировалась в убытки на сумму 1,5 млрд долларов. Основной удар пришелся на отрасли с тяжелым физическим трудом: строительство и сельское хозяйство. Исследования показали, что 3,6% опрошенных сотрудников и вовсе прекратили трудовую деятельность на период температурного пика.

"Резкое снижение трудовой активности в периоды аномальной жары — это прямой вычет из ВВП. В условиях, когда западные экономики и так балансируют на грани стагнации, потеря полутора миллиардов долларов из-за погоды становится серьезным фактором бюджетного дефицита", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Долгосрочные риски: засуха, неурожай и инфляция

Ученые из группы World Weather Attribution (WWA) предупреждают: последствия летних рекордов будут ощущаться годами. Экстремальный прогрев ускоряет испарение влаги, что в 80 раз увеличивает риск катастрофической засухи. Это создает прямую угрозу продовольственной безопасности и энергетике. Снижение уровня воды в реках делает невозможным полноценное судоходство и затрудняет охлаждение реакторов на атомных электростанциях.

"Мы наблюдаем классический пример нефинансового риска, который мгновенно превращается в финансовый. Нарушение логистики по обмелевшим рекам и дефицит электроэнергии — это прямые драйверы инфляции, которую центробанкам Европы будет крайне сложно купировать стандартными методами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Правовой вакуум: британские рабочие без защиты

Ситуация осложняется отсутствием законодательных норм, регулирующих работу при экстремальных температурах. Ребекка Лонг-Бейли, член палаты общин, заявила, что сотрудники пекарен, заводов и складов фактически брошены на произвол судьбы. В то время как предприятия обязаны обеспечивать базовую безопасность, четких критериев остановки работ при достижении определенных температурных отметок в британском праве нет. На фоне этого во всем мире продолжаются переделы энергетических рынков, что лишь усугубляет неопределенность для промышленного сектора.

"Отсутствие жестких нормативов по температурному режиму на рабочих местах приводит к росту производственного травматизма и скрытых издержек для бизнеса. Пока закон не защищает работника, предприятия будут нести убытки через больничные листы и текучесть кадров", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Фактор влияния Экономические последствия Сокращение рабочего времени Прямой убыток Британии в размере $1,5 млрд Испарение почвенной влаги Риск неурожая и рост цен на продовольствие Снижение уровня рек Кризис речной логистики и сбои в работе АЭС Смертность (2,7 тыс. случаев) Дополнительная нагрузка на систему здравоохранения и потерю человеческого капитала

Ответы на популярные вопросы о влиянии жары на экономику

Как жара влияет на кошелек обычного потребителя?

Рост температур ведет к сокращению предложения сельскохозяйственной продукции и удорожанию логистики, что неизбежно отражается на ценниках в магазинах через инфляцию.

Почему именно строительство страдает больше остальных отраслей?

Физически тяжелые работы на открытом воздухе становятся невозможными при достижении критических температур, что затягивает сроки сдачи объектов и увеличивает расходы на оплату труда.

Правда ли, что жара может вызвать дефицит электроэнергии?

Да, из-за нехватки воды для охлаждения атомных и тепловых станций их мощность падает, что вынуждает государства закупать дорогую энергию на внешних рынках.

Защищены ли права работников в России при подобных аномалиях?

В отличие от Британии, в РФ существуют четкие рекомендации и нормы СанПиН, предписывающие сокращение рабочего дня при высокой температуре в помещениях и на улице.

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