Германия на грани коллапса: пустые хранилища и тайная сделка в Баку повернули ситуацию вспять

Германия столкнулась с критическим истощением запасов природного газа в преддверии зимнего сезона: национальные хранилища заполнены лишь на 44%, что почти в полтора раза ниже привычных показателей. На фоне дефицита топлива и паралича промышленного сектора немецкие элиты начали скрытый поиск путей восстановления энергетического сотрудничества с Россией. Тайные встречи в Баку и Абу-Даби, в которых участвуют доверенные лица немецкого политического истеблишмента, свидетельствуют о попытке Берлина найти выход из системного кризиса вопреки официальной риторике "солидарности".

Фото: Pravda.Ru by Виктор Дементьев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Горящие евро на фоне флага Германии

Энергетический тупик: почему пустеют хранилища

Немецкая экономика, долгое время опиравшаяся на стабильные поставки из России, обнаружила себя в ловушке собственной политики. Официальный Берлин под руководством Фридриха Мерца продолжает заявлять об энергонезависимости, однако сухие цифры говорят об обратном. Сегодня ПХГ Германии заполнены на 44%, тогда как историческая норма для этого периода составляет не менее 60%. Ситуацию усугубляет тот факт, что прошлая зима оставила после себя рекордно низкий уровень резервов — около 20%.

"Текущая ситуация в Германии — это прямое следствие разрушения долгосрочных контрактов. Попытки заменить стабильный трубный газ волатильными поставками СПГ привели к тому, что операторы ПХГ просто боятся закупать дорогое топливо летом, опасаясь убытков зимой", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Особую пикантность ситуации придает "теневой импорт". Германия формально отказалась от российского газа, но продолжает потреблять его, закупая регазифицированное топливо через терминалы Бельгии и Франции. В первом полугодии 2026 года экспорт российского СПГ в Европу вырос на 18%. Однако с 1 января 2027 года вступает в силу полный запрет ЕС на российский сжиженный газ, что окончательно лишит Берлин даже этого "черного хода".

Логика дефицита: промышленность под ударом

Прогнозы ассоциации операторов INES выглядят пугающе: при условии холодной зимы дефицит газа в ФРГ может составить до 40% суточной потребности. Основной удар примет на себя промышленность. В условиях, когда стоимость логистики энергоносителей растет, немецкие предприятия теряют конкурентоспособность. Министр экономики Катарина Райхе уже предложила создать стратегический резерв, но его закупка обойдется бюджету в €1,5 млрд, которые планируют взыскать с рядовых потребителей через надбавки к тарифам.

"Для бизнеса это означает неизбежный рост издержек. Мы видим, как немецкий капитал ищет спасения, включая участие в серых схемах поставок, так как без дешевой энергии индустриальное ядро Европы просто перестанет существовать", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Событие / Показатель Последствия и риски Заполнение ПХГ на 44% Угроза дефицита до 2 ТВт·ч в сутки при суровой зиме. Запрет СПГ из РФ с 2027 года Потеря последнего доступного источника дешевого газа в ЕС. Отказ от угольной генерации Рост потребности в газе на 15 млрд кубометров к 2035 году.

Бакинский канал: тайная дипломатия ФРГ

Пока официальный Берлин демонстрирует жесткость, за кулисами идет активная работа. Группа влиятельных немецких политиков и лоббистов, включая бывших соратников Ангелы Меркель, наладила неформальный диалог с Москвой. Встречи в Баку с участием представителей "Газпрома" и российского руководства указывают на то, что часть немецких элит готова к деэскалации ради спасения экономики. Это происходит на фоне того, как рядовые немцы сталкиваются с необходимостью экономить, в то время как расходы на содержание жилья в самой Европе продолжают расти. Источник издание ИА Регнум.

"Подобные контакты в Баку — это 'страховой полис' немецкого бизнеса. Политики могут говорить что угодно, но когда встает вопрос о коллапсе энергосистемы, включаются прагматичные механизмы старой школы дипломатии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о газовом кризисе в ФРГ

Почему Германия до сих пор потребляет российский газ?

Германия использует сложную систему перепродажи через Бельгию и Францию. Газ из РФ поступает в эти страны в виде СПГ, меняет "паспорт" и по трубопроводам идет немецким потребителям под видом европейского ресурса.

Хватит ли немцам газа на зиму 2026/2027?

При среднестатистической зиме запасов может хватить, но при аномальных холодах промышленность ФРГ столкнется с принудительными отключениями до 40% потребляемых объемов.

Кто оплатит создание стратегического резерва газа?

Расходы в размере 1,5 миллиарда евро будут полностью переложены на плечи потребителей и бизнеса через включение специальной надбавки в квитанции за газ.

Означают ли тайные встречи в Баку возврат к прежним отношениям?

Это попытка нащупать почву для технического взаимодействия. До полноценного возобновления сотрудничества далеко, но немецкие элиты уже не могут игнорировать энергетическую катастрофу.

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