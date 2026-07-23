Авиасообщение России и ОАЭ расширится до пяти терминалов в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме

Количество еженедельных рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами к концу октября 2026 года вырастет до 300-320. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), провозная емкость направлений увеличится примерно в три раза, что позволит перевозить от 230 до 260 тысяч пассажиров в одну сторону ежемесячно.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крыло самолета в небе

Расширение маршрутной сети и флота

Число авиакомпаний, работающих на рынке ОАЭ, увеличится с четырех до десяти. К действующим перевозчикам — "Аэрофлоту", Emirates, Flydubai и Etihad Airways, которые планируют нарастить присутствие, — присоединятся Air Arabia, "Победа", "Уральские авиалинии", Utair, "Азимут" и Red Wings.

География вылетов из России расширится с семи до 14 городов. К Москве, Санкт-Петербургу, Сочи, Махачкале, Минеральным Водам, Екатеринбургу и Казани добавятся рейсы из Самары, Новосибирска, Уфы, Грозного, Сургута, Тюмени и Волгограда.

Если в середине июля полеты ограничивались аэропортами Дубая и Абу-Даби, то к октябрю сообщение будет установлено с пятью терминалами в четырех эмиратах: Дубай (DXB и DWC), Абу-Даби, Шарджа и Рас-эль-Хайма.

Рост количества перевозчиков и диверсификация точек прибытия в ОАЭ приведут к усилению конкуренции на маршрутах. Это позволит авиакомпаниям более гибко распределять провозную емкость между разными типами спроса — от премиальных перелетов до лоукост-сегмента, — а также снизит зависимость рынка от одного-двух хабов, — объяснил эксперт гражданской авиации Анатолий Журин.

Предпосылки роста

Масштабирование программы полетов стало возможным после отмены ограничений на поездки в страны Персидского залива. 19 июня МИД России отозвал рекомендации воздержаться от визитов в регион, введенные в марте из-за эскалации на Ближнем Востоке. Вслед за этим Минэкономразвития сняло запрет на продажу туров, что позволило операторам вернуть пакетные предложения в продажу.

Экспертная проверка: эксперт гражданской авиации эксперт гражданской авиации Анатолий Журин