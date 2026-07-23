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Слух о талонах на бензин взорвал соцсети: за дефицитом топлива скрылась опасная афера

Экономика

В российском сегменте социальных сетей распространилась заведомо ложная информация о введении системы распределения горючего по талонам. Провокационные сообщения, мимикрирующие под официальные уведомления крупнейшей нефтяной компании страны, оказались классической фишинговой атакой на фоне временных логистических сложностей в регионах. Власти и участники рынка официально опровергли слухи, подчеркнув, что механизмы стабилизации цен и объемов поставок уже приносят результаты, а запасов топлива достаточно для бесперебойного обеспечения АЗС.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Анатомия фейка: как мошенники использовали бренд "Роснефти"

Первоисточником дезинформации стал взломанный аккаунт в социальной сети "ВКонтакте", где под видом частного сообщения утверждалось, будто на заправках "Роснефти" вводится лимит на отпуск дизельного топлива — не более 50 литров по специальным талонам. Злоумышленники призывали пользователей переходить по ссылке на сторонний ресурс для "получения" электронного пропуска, что является прямой угрозой кибербезопасности граждан.

При детальном разборе выяснилось, что сайт-двойник, использующий искаженную символику нефтяного гиганта, был зарегистрирован в конце июля через американского регистратора Global Domain Group LLC. Использование протокола передачи данных HTTP без шифрования и требование ввести номер телефона для получения СМС прямо указывают на попытку кражи персональных данных и последующего хищения средств. Ни на официальном портале компании, ни в правительственных сводках упоминаний о квотировании топлива не существует.

"Схема с талонами — это типичный прием социальной инженерии. Мошенники играют на чувствительных для населения темах, таких как стоимость бензина, чтобы спровоцировать панику и заставить человека совершить необдуманное действие на поддельном ресурсе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Реакция властей и реальное положение дел в ТЭК

Несмотря на агрессивный информационный прессинг и попытки Вашингтона дестабилизировать российский энергетический сектор, фундаментальные показатели отечественной экономики сохраняют устойчивость. Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что любые колебания на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов носят технический характер и не способны подорвать общий экономический рост.

 Эта уверенность подкрепляется данными о добыче и переработке сырья, которые позволяют не только выполнять экспортные обязательства, но и в приоритетном порядке насыщать внутренние биржевые площадки России.

"Информационные вбросы о дефиците часто совпадают с периодами профилактических ремонтов на НПЗ. Однако государственная система мониторинга позволяет оперативно перенаправлять потоки топлива из профицитных регионов туда, где наблюдается повышенный спрос", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Рыночные инструменты купирования дефицита

Правительство приняло ряд жестких административных и экономических решений для нормализации обстановки. Вице-премьер Александр Новак зафиксировал начало стабилизации оптовых цен и улучшение ситуации с наличием всех марок бензина и дизеля на частных и сетевых АЗС. Ранее введенные ограничения на экспорт и корректировка налоговых параметров помогли оставить значительные объемы ресурса внутри страны.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мониторинг ведется в ежедневном режиме, и в большинстве субъектов РФ очереди исчезли, а количество работающих станций вернулось к нормативным значениям. В условиях, когда ЕС ввел новый пакет ограничений на российскую нефть, Москва эффективно перестраивает логистику, что минимизирует риски для рядового потребителя. Источник издание Lenta.ru.

"Текущая динамика инфляции в секторе находится под контролем регуляторов. Любые попытки искусственно взвинтить цены на фоне слухов жестко пресекаются антимонопольной службой", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сводка мер по защите топливного рынка

Событие / Показатель Последствия и рекомендации
Попытки фишинговых атак с "талонами" Не переходить по подозрительным ссылкам, проверять данные на официальных сайтах НК
Ограничение экспорта нефтепродуктов Насыщение внутреннего рынка, снижение давления на розничные цены на АЗС
Административное давление на бизнес Несмотря на избыток сырья, административные издержки могут сдерживать темпы снижения цен

Ответы на популярные вопросы о топливных талонах и ценах

Правда ли, что в России вводят талоны на бензин?
Нет, это ложная информация. Ни правительство, ни нефтяные компании не принимали таких решений. Система продажи топлива остается свободной во всех регионах страны.

Откуда взялись слухи о лимите в 50 литров?
Это элемент мошеннической схемы, запущенной через взломанные аккаунты в соцсетях. Цель таких сообщений — заманить пользователей на фишинговые сайты для кражи данных.

Стоит ли ожидать резкого скачка цен на топливо?
Правительство использует демпферный механизм и временные запреты на экспорт для удержания цен в пределах инфляции. Резких ценовых шоков не прогнозируется.

Как убедиться, что новость от нефтяной компании настоящая?
Все официальные уведомления публикуются только на верифицированных порталах компаний (с протоколом HTTPS) и в крупных государственных информационных агентствах.

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Экспертная проверка: специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов, макроэкономист Артём Логинов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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