Черное море подняло цену риска: российская нефть столкнулась с неожиданным скачком расходов

Стоимость морской логистики для российского сырья в Черном море существенно выросла: ставки фрахта на ключевых направлениях из Новороссийска подскочили на 10-14,6%. Рост издержек спровоцирован усилением рисков и пересмотром страховых премий, что вынуждает судовладельцев закладывать дополнительные надбавки в цену перевозки. Ситуация осложняется не только финансовым давлением, но и сокращением предложения свободных судов на фоне геополитической нестабильности.

Фото: navy.mil by Оператор ВМС США Уильям С. Стивенс, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефтяной танкер MV Sirius Star под флагом Либерии стоит на якоре

Динамика фрахтовых ставок: Индия и Средиземноморье

По данным агентства Platts, входящего в структуру S&P Global, наиболее заметное подорожание зафиксировано на маршруте из Новороссийска на западное побережье Индии. Транспортировка нефти танкером класса Suezmax (вместимостью 140 тыс. тонн) выросла в цене на 14,6%, достигнув отметки в $78,6 за тонну. Этот скачок напрямую отражается на конечной рентабельности поставок, учитывая, что Индия остается крупнейшим покупателем российских сортов.

Параллельно фиксируется рост цен и на более коротких плечах. Аренда судна аналогичного класса для вывоза 135 тыс. тонн нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в сторону Средиземного моря подорожала на 10,4%. Теперь за каждую тонну фрахтователям приходится отдавать около $35,2.

"Рост стоимости фрахта — это закономерная реакция рынка на неопределенность. Судовладельцы не готовы работать в Черноморском регионе по старым тарифам, когда страховое покрытие требует огромных дополнительных взносов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Фактор военной надбавки и страховой комплаенс

Основным драйвером пересмотра цен стали специальные надбавки за риск. По оценкам аналитиков, только за вторую половину июля дополнительный сбор за военный риск при транспортировке топлива вырос на 5%. Теперь этот показатель составляет порядка $2,1 за каждый баррель нефти.

Страховые премии также показывают восходящую динамику. По сведениям Центра ценовых индексов (ЦЦИ), страховка подорожала настолько, что поставки в Северный Китай судами Suezmax из Новороссийска выросли в цене на 4,1%. Пока экспортные потоки сохраняются, но возросшая себестоимость логистики может потребовать корректировки дисконтов, чтобы сохранить конкурентоспособность российского сырья на фоне восстановления активности в Азии.

Дефицит тоннажа: почему судовладельцы уходят из портов

Отраслевые источники указывают на более глубокую проблему: дело не только в деньгах, но и в физическом наличии судов. Ряд международных перевозчиков из соображений безопасности и комплаенса начинают отказываться от постановки танкеров под загрузку в российских черноморских гаванях. Это создает локальный дефицит свободного тоннажа, что позволяет оставшимся игрокам диктовать свои условия.

"На рынке формируется ситуация, когда фрахт перестает быть чисто экономическим вопросом и переходит в разряд безопасности операций. Если крупные судовладельцы продолжат игнорировать порты Новороссийска, мы увидим дальнейший рост ставок из-за монополизации перевозок мелкими компаниями", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Влияние на экспорт и рынок

Для российского бюджета и нефтяных компаний ситуация означает потерю части экспортной выручки, которая теперь уходит на оплату логистических услуг. Хотя физические объемы экспорта остаются значительными, динамика затрат вызывает опасения у регуляторов.

Показатель / Событие Последствие для экономики Рост фрахта на 14% в Индию Снижение чистой прибыли экспортеров с каждого барреля Увеличение военных надбавок Необходимость переброски части грузов на железную дорогу или в северные порты Отказ судовладельцев от загрузки Риск формирования складских остатков и замедления отгрузок

"В условиях удорожания логистики компаниям крайне важно следить за операционной устойчивостью. Любые задержки судов теперь стоят в полтора раза дороже, чем год назад", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы о стоимости фрахта

Почему ставки выросли именно сейчас?

Это связано с обновлением оценок рисков в Черном море со стороны международных страховых клубов и аналитических агентств. Рост напряженности в регионе заставляет судовладельцев требовать повышенную плату за возможные простои и риски повреждения имущества.

Повлияет ли это на мировые цены на нефть?

Локальное подорожание фрахта из конкретного порта редко меняет глобальные котировки Brent, но оно напрямую влияет на цену российской смеси Urals, так как стоимость доставки вычитается из рыночной цены продажи.

Могут ли российские компании использовать свои суда?

Россия активно развивает собственный "теневой флот", однако его мощностей не всегда достаточно для покрытия всего объема экспорта из Новороссийска, особенно в пиковые периоды, что заставляет обращаться к сторонним перевозчикам.

Как долго продлится такая ситуация?

Высокие ставки сохранятся до тех пор, пока страховой сектор не снизит уровень опасности для Черноморского бассейна. В краткосрочной перспективе аналитики ожидают сохранения текущих ценовых уровней.

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