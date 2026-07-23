Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, который нацелен на критические узлы финансовой системы и энергетического экспорта. Ключевыми мерами стали жесткий запрет на трансграничные операции для 32 крупных российских банков и фиксация "потолка" цен на нефть на отметке 44 доллара за баррель сроком на один год. Несмотря на сопротивление ряда стран-членов ЕС, опасающихся за собственный бизнес, Брюссель смог продавить ограничения, которые напрямую бьют по логистике сжиженного природного газа и международным расчетам.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила введение запрета на любые трансграничные транзакции с 32 российскими кредитными организациями. Этот шаг фактически изолирует значительную часть банковского сектора РФ от европейской финансовой инфраструктуры. Под ударом оказались расчеты в евро и возможность использования европейских корреспондентских счетов для обеспечения международной торговли.
"Блокировка операций с таким количеством банков — это попытка парализовать не только государственный сектор, но и частные инвестиционные потоки. Компании будут вынуждены искать еще более сложные обходные пути, что увеличит транзакционные издержки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Особую остроту ситуации придает тот факт, что ограничения вводятся на фоне рекордных показателей в отдельных отраслях. Например, даже при условии внешнего давления июньский выпуск СПГ в России обновил исторический максимум, что заставляет ЕС искать инструменты воздействия именно на финансовые цепочки, а не только на физические объемы добычи.
Новый пакет закрепил стоимость российской нефти на уровне 44 долларов за баррель. Этот "замороженный" режим будет действовать в течение года без права пересмотра в сторону увеличения. Параллельно с этим Брюссель ввел ограничения на перевалку российского СПГ. Однако греческие судовладельцы, контролирующие значительную долю мирового танкерного флота, добились права продолжать поставки газа в третьи страны вне ЕС.
"Снижение потолка до 44 долларов — мера скорее политическая, чем рыночная. Реальное влияние будет зависеть от способности ЕС контролировать теневой флот, который уже давно игнорирует подобные лимиты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
|Событие / Показатель
|Последствия и эффект
|Запрет транзакций для 32 банков
|Усложнение трансграничных платежей, рост комиссий и задержки в расчетах
|Потолок цены на нефть $44
|Попытка сократить бюджетные доходы РФ; риск сокращения предложения на рынке
|Санкции против транспортировки СПГ
|Переориентация логистических потоков на азиатские рынки при сохранении греческого транзита
Согласование 21-го пакета проходило в условиях жесткого клинча интересов. Греция до последнего отстаивала интересы компании Dynagas, опасаясь убытков операторов СПГ. Германия и Португалия требовали исключений для закупки российской рыбы, а Австрия продолжала борьбу за разморозку активов, связанных с банковской группой Raiffeisen.
Давление санкций ощущается и внутри России, где административный гнет влияет на себестоимость товаров не меньше, чем внешние ограничения. Бизнесу приходится балансировать между необходимостью соблюдения новых правил отчетности и удорожанием импортных комплектующих.
"Европейское единство дает трещину, когда речь заходит о конкретных прибылях национальных корпораций. Послабления для Греции или Австрии показывают, что экономический прагматизм всё еще конкурирует с политической волей", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.