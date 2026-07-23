Финальный пакет вскрыл карты: ЕС ударил по банкам России и ввел новый потолок цен на нефть

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, который нацелен на критические узлы финансовой системы и энергетического экспорта. Ключевыми мерами стали жесткий запрет на трансграничные операции для 32 крупных российских банков и фиксация "потолка" цен на нефть на отметке 44 доллара за баррель сроком на один год. Несмотря на сопротивление ряда стран-членов ЕС, опасающихся за собственный бизнес, Брюссель смог продавить ограничения, которые напрямую бьют по логистике сжиженного природного газа и международным расчетам.

Фото: Own work by HenSti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Судно "Академик Черский"

Финансовая блокада: удар по 32 банкам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила введение запрета на любые трансграничные транзакции с 32 российскими кредитными организациями. Этот шаг фактически изолирует значительную часть банковского сектора РФ от европейской финансовой инфраструктуры. Под ударом оказались расчеты в евро и возможность использования европейских корреспондентских счетов для обеспечения международной торговли.

"Блокировка операций с таким количеством банков — это попытка парализовать не только государственный сектор, но и частные инвестиционные потоки. Компании будут вынуждены искать еще более сложные обходные пути, что увеличит транзакционные издержки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что ограничения вводятся на фоне рекордных показателей в отдельных отраслях. Например, даже при условии внешнего давления июньский выпуск СПГ в России обновил исторический максимум, что заставляет ЕС искать инструменты воздействия именно на финансовые цепочки, а не только на физические объемы добычи.

Нефтяной потолок и газовая дипломатия

Новый пакет закрепил стоимость российской нефти на уровне 44 долларов за баррель. Этот "замороженный" режим будет действовать в течение года без права пересмотра в сторону увеличения. Параллельно с этим Брюссель ввел ограничения на перевалку российского СПГ. Однако греческие судовладельцы, контролирующие значительную долю мирового танкерного флота, добились права продолжать поставки газа в третьи страны вне ЕС.

"Снижение потолка до 44 долларов — мера скорее политическая, чем рыночная. Реальное влияние будет зависеть от способности ЕС контролировать теневой флот, который уже давно игнорирует подобные лимиты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Событие / Показатель Последствия и эффект Запрет транзакций для 32 банков Усложнение трансграничных платежей, рост комиссий и задержки в расчетах Потолок цены на нефть $44 Попытка сократить бюджетные доходы РФ; риск сокращения предложения на рынке Санкции против транспортировки СПГ Переориентация логистических потоков на азиатские рынки при сохранении греческого транзита

Внутренние споры: кто в ЕС пытался смягчить пакет

Согласование 21-го пакета проходило в условиях жесткого клинча интересов. Греция до последнего отстаивала интересы компании Dynagas, опасаясь убытков операторов СПГ. Германия и Португалия требовали исключений для закупки российской рыбы, а Австрия продолжала борьбу за разморозку активов, связанных с банковской группой Raiffeisen.

Давление санкций ощущается и внутри России, где административный гнет влияет на себестоимость товаров не меньше, чем внешние ограничения. Бизнесу приходится балансировать между необходимостью соблюдения новых правил отчетности и удорожанием импортных комплектующих.

"Европейское единство дает трещину, когда речь заходит о конкретных прибылях национальных корпораций. Послабления для Греции или Австрии показывают, что экономический прагматизм всё еще конкурирует с политической волей", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о 21-м пакете санкций

Как санкции против банков отразятся на обычных гражданах? Прямой запрет касается трансграничных переводов юридических лиц. Однако для физлиц это может означать окончательное прекращение работы оставшихся каналов перевода средств в Европу и рост курсовой разницы в обменниках.

Прямой запрет касается трансграничных переводов юридических лиц. Однако для физлиц это может означать окончательное прекращение работы оставшихся каналов перевода средств в Европу и рост курсовой разницы в обменниках. Будет ли дефицит топлива из-за "потолка" цен? Россия уже переориентировала экспорт на дружественные страны. Влияние на внутренний рынок минимально, так как цена внутри РФ регулируется демпферным механизмом, а не внешними котировками.

Россия уже переориентировала экспорт на дружественные страны. Влияние на внутренний рынок минимально, так как цена внутри РФ регулируется демпферным механизмом, а не внешними котировками. Почему Греции разрешили возить российский газ? Это вынужденный компромисс. Без греческого флота ЕС не смог бы обеспечить стабильность мировых поставок энергоносителей, что привело бы к неконтролируемому скачку инфляции в самой Европе.

Это вынужденный компромисс. Без греческого флота ЕС не смог бы обеспечить стабильность мировых поставок энергоносителей, что привело бы к неконтролируемому скачку инфляции в самой Европе. Коснутся ли санкции вкладов и пособий? Внутренние выплаты в России не зависят от санкций Евросоюза. Средства на счетах внутри страны защищены НСПК. Информацию о поддержке населения в РФ можно найти в материале о том, как СФР ввел новые фильтры для выплат.

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