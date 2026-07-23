Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок горючего Юга вздрогнул: Астраханская область выбила Волгоград с пьедестала самых низких цен
Природа берет свое в Сибири: меры в Новокузнецке привели к обвалу объемов опасных выбросов
Китайский бестселлер получил соперника: новая Lada Azimut раскрыла главный козырь против Haval Jolion
Тревожный сигнал для родителей: в Сургуте детей все чаще увозят в реанимацию с опасным диагнозом
Миллиарды ушли в никуда: расходы Казани предопределили финансовый расклад города на год
Такого еще не видели в Чувашии: масштабная ярмарка заставит по-новому оценить локальные бренды
Центр Омска буквально заблокируют: водителям придется искать новые пути объезда с 30 июля
Молодежь больше не верит в сбережения: ипотека с минимальным взносом стала единственным выходом
Опасность в каждом подходе: жара в тренажерном зале заставит пересмотреть подход к нагрузкам

Финальный пакет вскрыл карты: ЕС ударил по банкам России и ввел новый потолок цен на нефть

Экономика

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, который нацелен на критические узлы финансовой системы и энергетического экспорта. Ключевыми мерами стали жесткий запрет на трансграничные операции для 32 крупных российских банков и фиксация "потолка" цен на нефть на отметке 44 доллара за баррель сроком на один год. Несмотря на сопротивление ряда стран-членов ЕС, опасающихся за собственный бизнес, Брюссель смог продавить ограничения, которые напрямую бьют по логистике сжиженного природного газа и международным расчетам.

Судно "Академик Черский"
Фото: Own work by HenSti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Судно "Академик Черский"

Финансовая блокада: удар по 32 банкам

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила введение запрета на любые трансграничные транзакции с 32 российскими кредитными организациями. Этот шаг фактически изолирует значительную часть банковского сектора РФ от европейской финансовой инфраструктуры. Под ударом оказались расчеты в евро и возможность использования европейских корреспондентских счетов для обеспечения международной торговли.

"Блокировка операций с таким количеством банков — это попытка парализовать не только государственный сектор, но и частные инвестиционные потоки. Компании будут вынуждены искать еще более сложные обходные пути, что увеличит транзакционные издержки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что ограничения вводятся на фоне рекордных показателей в отдельных отраслях. Например, даже при условии внешнего давления июньский выпуск СПГ в России обновил исторический максимум, что заставляет ЕС искать инструменты воздействия именно на финансовые цепочки, а не только на физические объемы добычи.

Нефтяной потолок и газовая дипломатия

Новый пакет закрепил стоимость российской нефти на уровне 44 долларов за баррель. Этот "замороженный" режим будет действовать в течение года без права пересмотра в сторону увеличения. Параллельно с этим Брюссель ввел ограничения на перевалку российского СПГ. Однако греческие судовладельцы, контролирующие значительную долю мирового танкерного флота, добились права продолжать поставки газа в третьи страны вне ЕС.

"Снижение потолка до 44 долларов — мера скорее политическая, чем рыночная. Реальное влияние будет зависеть от способности ЕС контролировать теневой флот, который уже давно игнорирует подобные лимиты", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Событие / Показатель Последствия и эффект
Запрет транзакций для 32 банков Усложнение трансграничных платежей, рост комиссий и задержки в расчетах
Потолок цены на нефть $44 Попытка сократить бюджетные доходы РФ; риск сокращения предложения на рынке
Санкции против транспортировки СПГ Переориентация логистических потоков на азиатские рынки при сохранении греческого транзита

Внутренние споры: кто в ЕС пытался смягчить пакет

Согласование 21-го пакета проходило в условиях жесткого клинча интересов. Греция до последнего отстаивала интересы компании Dynagas, опасаясь убытков операторов СПГ. Германия и Португалия требовали исключений для закупки российской рыбы, а Австрия продолжала борьбу за разморозку активов, связанных с банковской группой Raiffeisen.

Давление санкций ощущается и внутри России, где административный гнет влияет на себестоимость товаров не меньше, чем внешние ограничения. Бизнесу приходится балансировать между необходимостью соблюдения новых правил отчетности и удорожанием импортных комплектующих.

"Европейское единство дает трещину, когда речь заходит о конкретных прибылях национальных корпораций. Послабления для Греции или Австрии показывают, что экономический прагматизм всё еще конкурирует с политической волей", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о 21-м пакете санкций

  • Как санкции против банков отразятся на обычных гражданах? Прямой запрет касается трансграничных переводов юридических лиц. Однако для физлиц это может означать окончательное прекращение работы оставшихся каналов перевода средств в Европу и рост курсовой разницы в обменниках.
  • Будет ли дефицит топлива из-за "потолка" цен? Россия уже переориентировала экспорт на дружественные страны. Влияние на внутренний рынок минимально, так как цена внутри РФ регулируется демпферным механизмом, а не внешними котировками.
  • Почему Греции разрешили возить российский газ? Это вынужденный компромисс. Без греческого флота ЕС не смог бы обеспечить стабильность мировых поставок энергоносителей, что привело бы к неконтролируемому скачку инфляции в самой Европе.
  • Коснутся ли санкции вкладов и пособий? Внутренние выплаты в России не зависят от санкций Евросоюза. Средства на счетах внутри страны защищены НСПК. Информацию о поддержке населения в РФ можно найти в материале о том, как СФР ввел новые фильтры для выплат.

Читайте также:

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, макроэкономист Артём Логинов, специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Шоу-бизнес
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Авто
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Миф о скашивании: нужно ли на самом деле уничтожать ботву картофеля перед уборкой
Последние материалы
Тихоокеанский лосось на Сахалине исчезает: невидимый барьер разрушил привычные планы промысловиков
Крик организма о помощи: почему нельзя игнорировать внезапные приступы пота
Центр города окончательно задохнулся: в Кузнецке решили реализовать план советских времен
Старые трубы больше не выдержат: масштабное обновление в Рязанской области изменит учебные будни
Смешно смотреть на ошибки: в Уфе примут жесткие меры к вывескам с кривым переводом
Финальный пакет вскрыл карты: ЕС ударил по банкам России и ввел новый потолок цен на нефть
Дорога превратилась в идеальное полотно: въезд в Брянск со стороны Смоленска изменил облик
Сотни тысяч рязанцев прошли проверку здоровья: массовое обследование изменило статистику региона навсегда
Сорняк превратился в настоящую угрозу: масштабная зачистка земель привела к жестким последствиям
Ночь обернулась трагедией: в Крыму после атаки выросло число погибших мирных жителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.