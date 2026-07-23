Сырье есть, а цены растут: административный гнет лишил бизнес шанса на снижение стоимости

Высокая себестоимость производства и избыточное административное давление лишают бизнес возможности снижать розничные цены, даже при наличии сырьевых ресурсов внутри страны. Об этом Pravda.Ru заявила директор по развитию ООО "Фуд Тим" Олеся Попова.
Ранее сообщалось, что с первого января 2027 года власти планируют запустить систему сквозного мониторинга цен на продукты питания. Соответствующий законопроект уже прошел финальные чтения в Госдуме. Согласно документу, контролирующие органы смогут отслеживать путь товара от поля или импортера до магазинной полки.
Эксперт пояснила, что современная пищевая индустрия работает на пределе рентабельности, а любые попытки госрегулирования конечной стоимости без анализа структуры затрат предприятий могут привести к массовому закрытию производств.
По словам Поповой, представление о сверхприбылях производителей продовольствия не соответствует действительности. Текущая экономическая модель отрасли вынуждает компании работать с минимальной маржинальностью, которая зачастую не превышает двух процентов. Основной финансовый удар по предприятиям наносит не рыночная конъюнктура, а стремительный рост затрат на соответствие новым требованиям законодательства.
"Любое движение новых законов для предприятий предполагает дополнительный штат высококвалифицированных людей. Обязательно обучение людей, дорогостоящее оборудование, например, печатание честного знака, а также программное обеспечение, которое стоит очень дорого, оно накладывается на себестоимость", — отметила Попова.
Специалист подчеркнула, что из-за усложнения систем отчетности и внедрения цифровой маркировки административный аппарат заводов разрастается до аномальных размеров. На некоторых предприятиях количество инженерно-технических работников, бухгалтеров и юристов уже превышает численность рабочих в производственных цехах. Ситуацию осложняет и существенное удорожание доставки грузов. На фоне этих процессов в стране фиксируется стоимость продуктовой корзины, которая продолжает расти вопреки снижению покупательной способности населения.
"Каждая наша поставка сырья, каждая себестоимость, которую мы формируем у себя на производстве, выше предыдущей. По наценке я вообще молчу, потому что при высокой себестоимости есть рынок, который не позволяет увеличить на ту маржу, на которую бы мы хотели", — рассказала специалист.
Эксперт добавила, что мелкие игроки рынка не выдерживают финансовой нагрузки и закрываются, не имея ресурсов для найма дорогостоящих ИТ-специалистов и закупки программного обеспечения. В этих условиях бизнес в России оказывается в ситуации, где выживание становится приоритетнее развития. Государственные меры контроля, по мнению Поповой, должны быть направлены не на проверки ритейла, а на глубокий аудит того, как формируются издержки на местах.
Проблемы с логистикой также вносят существенный вклад в финальный ценник. Сбои в поставках топлива и перестройка маршрутов приводят к увеличению сроков хранения товаров. В экспертной среде подчеркивают, что сейчас грузоперевозки в России сталкиваются с серьезными вызовами, напрямую влияющими на продуктовый сектор.
Чтобы остановить инфляцию, регуляторам необходимо обратить внимание на фундаментальные статьи расходов пищепрома. К сожалению, на текущий момент кошелек россиян продолжает испытывать давление из-за отсутствия системных решений по снижению производственных затрат. При этом внедрение новых технологий контроля нередко делает ценники в магазинах еще более чувствительными к любым изменениям в регламентах.
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