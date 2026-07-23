Сырье есть, а цены растут: административный гнет лишил бизнес шанса на снижение стоимости

Высокая себестоимость производства и избыточное административное давление лишают бизнес возможности снижать розничные цены, даже при наличии сырьевых ресурсов внутри страны. Об этом Pravda.Ru заявила директор по развитию ООО "Фуд Тим" Олеся Попова.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use Летние овощи на фоне инфляции

Ранее сообщалось, что с первого января 2027 года власти планируют запустить систему сквозного мониторинга цен на продукты питания. Соответствующий законопроект уже прошел финальные чтения в Госдуме. Согласно документу, контролирующие органы смогут отслеживать путь товара от поля или импортера до магазинной полки.

Эксперт пояснила, что современная пищевая индустрия работает на пределе рентабельности, а любые попытки госрегулирования конечной стоимости без анализа структуры затрат предприятий могут привести к массовому закрытию производств.

По словам Поповой, представление о сверхприбылях производителей продовольствия не соответствует действительности. Текущая экономическая модель отрасли вынуждает компании работать с минимальной маржинальностью, которая зачастую не превышает двух процентов. Основной финансовый удар по предприятиям наносит не рыночная конъюнктура, а стремительный рост затрат на соответствие новым требованиям законодательства.

"Любое движение новых законов для предприятий предполагает дополнительный штат высококвалифицированных людей. Обязательно обучение людей, дорогостоящее оборудование, например, печатание честного знака, а также программное обеспечение, которое стоит очень дорого, оно накладывается на себестоимость", — отметила Попова.

Специалист подчеркнула, что из-за усложнения систем отчетности и внедрения цифровой маркировки административный аппарат заводов разрастается до аномальных размеров. На некоторых предприятиях количество инженерно-технических работников, бухгалтеров и юристов уже превышает численность рабочих в производственных цехах. Ситуацию осложняет и существенное удорожание доставки грузов. На фоне этих процессов в стране фиксируется стоимость продуктовой корзины, которая продолжает расти вопреки снижению покупательной способности населения.

"Каждая наша поставка сырья, каждая себестоимость, которую мы формируем у себя на производстве, выше предыдущей. По наценке я вообще молчу, потому что при высокой себестоимости есть рынок, который не позволяет увеличить на ту маржу, на которую бы мы хотели", — рассказала специалист.

Эксперт добавила, что мелкие игроки рынка не выдерживают финансовой нагрузки и закрываются, не имея ресурсов для найма дорогостоящих ИТ-специалистов и закупки программного обеспечения. В этих условиях бизнес в России оказывается в ситуации, где выживание становится приоритетнее развития. Государственные меры контроля, по мнению Поповой, должны быть направлены не на проверки ритейла, а на глубокий аудит того, как формируются издержки на местах.

Проблемы с логистикой также вносят существенный вклад в финальный ценник. Сбои в поставках топлива и перестройка маршрутов приводят к увеличению сроков хранения товаров. В экспертной среде подчеркивают, что сейчас грузоперевозки в России сталкиваются с серьезными вызовами, напрямую влияющими на продуктовый сектор.

Чтобы остановить инфляцию, регуляторам необходимо обратить внимание на фундаментальные статьи расходов пищепрома. К сожалению, на текущий момент кошелек россиян продолжает испытывать давление из-за отсутствия системных решений по снижению производственных затрат. При этом внедрение новых технологий контроля нередко делает ценники в магазинах еще более чувствительными к любым изменениям в регламентах.

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