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Цифры просто зашкаливают: июньский выпуск СПГ в России обновил исторический максимум

Экономика

Россия в июне 2026 года произвела 2,6 млн тонн сжиженного природного газа — это максимальный объём для июня за всю историю отрасли. По данным Росстата, по сравнению с июнем 2025 года (2,3 млн тонн) выпуск вырос на 12,5%. За первое полугодие производство СПГ достигло 18,2 млн тонн, что на 10,7% выше показателя за тот же период 2025 года.

Танкер с СПГ
Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/
Танкер с СПГ

Сезонное снижение и база заводов

По сравнению с маем (3,2 млн тонн) июньский объём снизился на 20,7%. Причиной стали плановые профилактические работы на заводах, которые традиционно проводятся летом. В российской крупнотоннажной СПГ сейчас работает пять объектов: "Сахалинская энергия", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк". Их совокупная загрузка обеспечивает устойчивый рост годовой базы несмотря на летние паузы.

В структуре газовой отрасли положительная динамика зафиксирована и по добыче: за январь — июнь суммарная добыча природного и попутного нефтяного газа выросла на 3,9% — до 349 млрд кубометров, при этом естественный газ добавил 4,7% — до 298 млрд кубометров.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов отмечает, что рекордный июньский выпуск формируется за счёт рамп-апа новых линий "Арктик СПГ 2" и высокой загрузки "Ямал СПГ", что компенсирует естественное снижение на "Сахалине" в период ремонтов.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание: рост физических объёмов СПГ укрепляет валютную выручку экспортёров и налоговую базу НДД и НДПИ, однако итоговый бюджетный эффект зависит от конъюнктуры цен на мировых хабах и логистических затрат на доставку к покупателям в Азии и Европе.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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