Импорт нефти в Японию в июне вырос на 90% на фоне восстановления экономической активности

Япония в июне увеличила импорт нефти почти в два раза — до 1,85 млн баррелей в сутки. Основной прирост обеспечили поставки из США, в то время как объем закупок из России остался ограниченным.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Нефтяная вышка и линии электропередач

По данным японской таможни, среднесуточный импорт в июне вырос на 90% относительно мая, когда показатель составлял около 970 тыс. баррелей. Рост объемов связан с восстановлением экономической активности страны и увеличением потребности в энергоресурсах.

Наибольшая динамика зафиксирована в поставках из США: объем закупок вырос более чем в 10 раз и достиг 380 тыс. баррелей в сутки. Также увеличились объемы поставок из ОАЭ и Катара.

Из России в июне поступила одна партия нефти объемом 160 тыс. тонн, что в пересчете составляет примерно 100 тыс. баррелей в сутки. Текущие показатели остаются ниже уровня, который фиксировался до пандемии.

Японские компании начали закупки у альтернативных поставщиков из разных регионов. Цель этих действий — диверсификация источников сырья и компенсация возможных перебоев в поставках из России и других стран.