Аграрии Удмуртии за первые семь месяцев текущего года отправили в Китай 6,16 тысячи тонн рапсового масла. Объемы экспорта выросли почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последняя крупная партия весом 621 тонна прошла проверку и пересекла границу 15 июля. Все поставки контролировали инспекторы Россельхознадзора, подтвердив безопасность продукции для зарубежного рынка.
"С территории Удмуртской Республики была проконтролирована отправка 621 т рапсового масла в КНР. Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Процедура оформления экспорта включала тщательный лабораторный анализ каждой партии. Образцы масла изучали специалисты Татарской испытательной лаборатории федерального центра охраны здоровья животных. Эксперты проверяли продукт на наличие опасных организмов и вредителей, которые могут препятствовать ввозу товара в Китай. Исследования подтвердили, что удмуртское масло полностью соответствует жестким международным требованиям.
На основании полученных результатов ведомство оформило 27 фитосанитарных сертификатов. Эти документы дают право беспрепятственно поставлять продукцию на китайский рынок.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.