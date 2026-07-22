Китай забирает всё больше: поставки рапсового масла из Удмуртии обвалили прежние рекорды экспорта

Аграрии Удмуртии за первые семь месяцев текущего года отправили в Китай 6,16 тысячи тонн рапсового масла. Объемы экспорта выросли почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Последняя крупная партия весом 621 тонна прошла проверку и пересекла границу 15 июля. Все поставки контролировали инспекторы Россельхознадзора, подтвердив безопасность продукции для зарубежного рынка.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Масло

"С территории Удмуртской Республики была проконтролирована отправка 621 т рапсового масла в КНР. Лабораторная экспертиза показала отсутствие карантинных вредных организмов", — сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Процедура оформления экспорта включала тщательный лабораторный анализ каждой партии. Образцы масла изучали специалисты Татарской испытательной лаборатории федерального центра охраны здоровья животных. Эксперты проверяли продукт на наличие опасных организмов и вредителей, которые могут препятствовать ввозу товара в Китай. Исследования подтвердили, что удмуртское масло полностью соответствует жестким международным требованиям.

На основании полученных результатов ведомство оформило 27 фитосанитарных сертификатов. Эти документы дают право беспрепятственно поставлять продукцию на китайский рынок.