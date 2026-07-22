В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса

Остановка отгрузок сырой нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске создала риск топливного кризиса в Румынии. По данным издания Stripesurse, страна зависит от казахстанского сырья более чем на 60%.

Фото: Pravda.Ru by Александр Васильев is licensed under Все права защищены Промышленный терминал с танкером и резервуарами

Причиной сбоя стала атака беспилотника на нефтяной танкер, находившийся на терминале КТК. В результате инцидента компания была вынуждена приостановить погрузку нефти 20 июля. Это заблокировало основной маршрут транспортировки каспийского сырья в сторону Европы.

Механизм влияния на европейский рынок

Для Румынии остановка КТК имеет критическое значение из-за высокой зависимости от импорта: страна закупает из-за рубежа около 77% всей потребляемой нефти. Казахстан является её главным партнером, обеспечивая 63% всего импорта сырья. Остальные объемы поступают из Азербайджана, Норвегии и Ливии.

Казахстанская нефть, транспортируемая через российскую территорию, сертифицирована по происхождению как казахстанская. Это позволяет ей обходить санкционные ограничения, наложенные на российские сорта, что делает её основным легальным источником сырья для румынских НПЗ.

Аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов поясняет, что резкое прекращение поставок основного сорта нефти вынуждает перерабатывающие заводы либо сокращать загрузку, либо экстренно искать альтернативные сорта. Это неизбежно ведет к росту стоимости сырья и, как следствие, к повышению цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке страны.

Значение для России и риски инфраструктуры

Для российской стороны сбой в работе КТК подчеркивает уязвимость ключевой экспортно-транзитной артерии. Система протяженностью 1,5 тыс. км объединяет интересы России, Казахстана и крупнейших мировых компаний, включая Chevron, ExxonMobil, Shell, "Лукойл" и СП "Роснефти".

По данным консорциума, в 2025 году объем перевалки достиг 70,5 млн тонн, при этом более 75% грузов принадлежали зарубежным отправителям. Любая остановка терминала напрямую бьет по транзитным потокам и международным обязательствам акционеров.

Макроэкономист Артём Логинов отмечает, что подобные инфраструктурные сбои создают дополнительное давление на логистические цепочки. Для России это означает не только риск снижения транзитных доходов, но и необходимость усиления защиты объектов, через которые проходят потоки нефти третьих стран.

Экспертная проверка: аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов

макроэкономист Артём Логинов