Рынок удобрений сошел с ума: итоговая выручка экспортеров из России превысит все прошлые рекорды

Россия отправила на экспорт 45 млн тонн минеральных удобрений по итогам 2025 года. Об этом сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

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По данным главы ведомства, объем поставок растет ежегодно. На текущий момент отгружено более 20 млн тонн продукции. Ожидается, что итоговый тоннаж за год повторит рекордный показатель, при этом выручка в денежном выражении увеличится за счет роста рыночной стоимости удобрений.

Финансовый аналитик Никита Волков поясняет, что рост выручки при неизменном физическом объеме поставок свидетельствует о влиянии ценовой конъюнктуры на итоговые финансовые результаты экспортеров.

Оксана Лут отметила, что производители продолжают реализацию инвестиционных проектов по расширению мощностей. Драйвером роста выступает увеличение мирового спроса на продукцию. В качестве основного сдерживающего фактора в производстве названы вопросы безопасности, которые, по словам министра, поддаются решению.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков