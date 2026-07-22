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Полки магазинов под колпаком: новые законы лишили бизнес права скрывать реальную стоимость товаров

Экономика » Финансы » Деньги

Государственная Дума приняла пакет законов, которые позволяют государству в реальном времени отслеживать цены на продукты питания. Система будет фиксировать стоимость товаров по всей цепочке: от завода и фермы до прилавка магазина.

Покупки в магазине
Фото: Own work by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупки в магазине

Новый механизм контроля поможет выявлять резкие скачки цен и искать причины их роста. Для этого изменили Налоговый кодекс и закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".

"Один документ позволяет Федеральной налоговой службе делиться с другими ведомствами данными о соглашениях производителей, поставщиков и продавцов продовольственных товаров. Речь также идет о поставщиках услуг, включенных в ежемесячный расчет индекса потребительских цен (ИПЦ), который ведет Росстат", — пояснил депутат Сергей Чижов.

Как работает контроль

Власти получат доступ к данным, которые раньше считались налоговой тайной. Теперь ФНС сможет передавать другим ведомствам сведения из деклараций и бухгалтерской отчетности компаний. Контролировать будут контрактные цены, объемы продаж, расходы и прибыль предприятий.

Источник данных Что отслеживают
ФНС Налоговые декларации, прибыль и расходы компаний
Росстат Индекс потребительских цен (ИПЦ)
Участники рынка Контрактные цены и объемы продаж

Это позволит министерствам видеть, на каком этапе дорожает продукт. Если инфляция ускорится, ведомства смогут проанализировать, где именно произошел сбой — у производителя или в торговой сети — и принять меры.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
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