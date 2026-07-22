Государственная Дума приняла пакет законов, которые позволяют государству в реальном времени отслеживать цены на продукты питания. Система будет фиксировать стоимость товаров по всей цепочке: от завода и фермы до прилавка магазина.
Новый механизм контроля поможет выявлять резкие скачки цен и искать причины их роста. Для этого изменили Налоговый кодекс и закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ".
"Один документ позволяет Федеральной налоговой службе делиться с другими ведомствами данными о соглашениях производителей, поставщиков и продавцов продовольственных товаров. Речь также идет о поставщиках услуг, включенных в ежемесячный расчет индекса потребительских цен (ИПЦ), который ведет Росстат", — пояснил депутат Сергей Чижов.
Власти получат доступ к данным, которые раньше считались налоговой тайной. Теперь ФНС сможет передавать другим ведомствам сведения из деклараций и бухгалтерской отчетности компаний. Контролировать будут контрактные цены, объемы продаж, расходы и прибыль предприятий.
|Источник данных
|Что отслеживают
|ФНС
|Налоговые декларации, прибыль и расходы компаний
|Росстат
|Индекс потребительских цен (ИПЦ)
|Участники рынка
|Контрактные цены и объемы продаж
Это позволит министерствам видеть, на каком этапе дорожает продукт. Если инфляция ускорится, ведомства смогут проанализировать, где именно произошел сбой — у производителя или в торговой сети — и принять меры.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.