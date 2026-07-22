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Рынок нефти в шоке: военные удары США по Ирану приблизили Brent к критической отметке

Экономика » Сырье » Нефть

Мировые цены на нефть резко выросли на торгах 22 июля на фоне эскалации военного конфликта между США и Ираном, что разбудило у трейдеров страхи реального нарушения глобального предложения сырой нефти.

Колба с нефтью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Колба с нефтью

Фьючерсы на нефть марки Brent к середине сессии преодолели отметку 95 долларов за баррель — максимум за почти шесть недель, — а контракт на WTI прибавил более 4%. К закрытию торгов цены немного скорректировались вниз, но общий посыл рынка остался бычьим: аналитики не исключают, что Brent может приблизиться к психологическому уровню 100 долларов.

Прямой катализатор роста — продолжающаяся серия военных ударов. Вашингтон нанёс уже одиннадцатый по счёту авиаудар по объектам в Иране, а Тегеран отвечает симметричными действиями. Военная активность в непосредственной близости от двух стратегических морских проливов — Гормузского и Баб-эль-Мандеб — ставит под угрозу проход значительной доли мировых экспортов нефти и сжиженного газа. Любое затруднение судоходства здесь автоматически переводится в дефицит предложения на физическом рынке.

Реакция не ограничилась сырьевым сектором. Фьючерсы на ключевые американские индексы открылись в минусе, азиатские биржи продемонстрировали смешанную динамику. Инвесторы параллельно ждут отчётности технологических гигантов — Alphabet, Tesla, Intel, Microsoft и Meta — чтобы оценить устойчивость нарратива ИИ, который удерживал акции на пиках последних месяцев.

Главный макроэкономический риск, который подчёркивают эксперты, — вторичный удар по инфляции. Рост топливных издержек поднимает затраты на логистику и производство, что в конечном счёте просачивается в потребительские цены. Если динамика закрепится, центральным банкам, включая ФРС США, придётся удерживать жесткую денежно-кредитную политику дольше текущих ожиданий, что создаст дополнительный тормоз для мировой экономической активности.

Макроэкономист Артём Логинов обращает внимание, что показы фьючерсов отражают премию за риск нарушения поставок, а не фактический дефицит: физические потоки через проливы пока сохраняются, и ценовой эффект может реверсироваться, если военная логика не перейдёт в фазу блокировки судоходства.

На данном этапе рынок оценивает вероятность, а не факт сбоя поставок. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от того, перейдёт ли конфликт от точечных ударов к действиям, физически ограничивающим проход танкеров.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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