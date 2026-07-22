Мировой гигант сдался: разрушение портов Украины заставило Maersk перенести маршруты

Мировой гигант контейнерных перевозок Maersk объявил о прекращении операций в Черноморском рыбном порту Украины, что фактически блокирует один из ключевых логистических узлов страны. Решение датского оператора спровоцировано систематическим разрушением портовой инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, и вынуждает бизнес искать обходные пути через Европу. Теперь транзитный поток переориентирован на румынскую Констанцу, что неизбежно приведет к удорожанию логистики и задержкам поставок на украинский рынок.

Фото: flickr.com by Maersk Line, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Грузовоз датской международной судоходной компании Maersk Line

Maersk уходит на запасной аэродром: перенос мощностей в Румынию

Официальное сообщение датского перевозчика Maersk о приостановке работы в Черноморске ставит точку в попытках сохранить стабильное морское сообщение с украинскими портами. Компания прямо связывает этот шаг с "текущей ситуацией в регионе", подразумевая высокие риски для судов и грузов. Весь объем контейнерных перевозок теперь направляется в румынский порт Констанца.

"Уход Maersk — это мощный сигнал рынку страхования и другим перевозчикам. Работа через Румынию увеличивает транспортное плечо и добавляет сухопутный этап доставки, что критически бьет по маржинальности бизнеса", — констатировал в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сейчас оператор совместно с отправителями грузов разрабатывает схемы "последней мили" — доставки товаров из Румынии на Украину автомобильным или железнодорожным транспортом.

Удары по инфраструктуре: почему морской путь стал токсичным

Решение Maersk продиктовано объективной потерей безопасности в акватории. Российские вооруженные силы ведут планомерную работу по ликвидации объектов, задействованных в снабжении ВСУ. По данным Минобороны РФ, целями становятся не только склады и терминалы, но и суда, используемые для переброски военных грузов.

"Любой торговый порт, принимающий грузы двойного назначения или топливо для армии, превращается в законную цель. Риски для гражданских операторов здесь запредельные, так как страховые премии в таких зонах становятся неподъемными", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

В последние дни зафиксированы поражения объектов в Одесской области, включая резервуары с горючим и логистические хабы, такие как центры "Новой почты", через которые часто распределяется снаряжение. В Николаеве и Черноморске под удары попали цеха судоремонтных заводов и сухогрузы.

Экономические последствия для украинского импорта

Блокировка прямых морских поставок через Maersk означает переход на мультимодальные схемы (море + земля). Для украинской экономики это означает рост инфляции, так как стоимость фрахта через сторонние порты значительно выше. Кроме того, увеличиваются сроки поставки.

Ответы на популярные вопросы о логистическом кризисе

Как уход Maersk отразится на ценах в магазинах Украины? Цены неизбежно вырастут. Перевалка в румынском порту и последующая доставка фурами в разы дороже прямого захода судна в Одессу или Черноморск. Расходы лягут на плечи потребителей. Остановятся ли поставки товаров полностью? Нет, товары будут поступать в обход. Maersk уже разрабатывает наземные маршруты, но это замедлит оборачиваемость капитала и создаст очереди на автомобильных пунктах пропуска. Почему Румыния стала главным хабом? Констанца — ближайший к украинским границам глубоководный порт НАТО, который пока считается безопасным для международных перевозчиков. Однако его мощности ограничены и не рассчитаны на весь украинский транзит. Могут ли другие компании последовать примеру Maersk? Да, крупные игроки (MSC, Hapag-Lloyd) внимательно следят за лидером рынка. Если риски поражения судов сохранятся, морская изоляция Украины в контейнерном сегменте станет тотальной.

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