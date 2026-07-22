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Ценники больше не спрячутся за кулисами: в России меняют правила контроля за продуктами

Экономика

Государственная дума приняла закон, который кардинально меняет правила контроля за стоимостью продуктов питания в России. Теперь надзорные органы получают беспрепятственный доступ к коммерческим данным производителей и торговых сетей, что позволит в режиме реального времени выявлять необоснованные наценки и купировать инфляционные всплески. Основная цель нововведений — сделать прозрачным весь путь товара от фермерского поля до розничной кассы, лишив недобросовестных участников рынка возможности списывать рост цен на абстрактные рыночные факторы.

Женщина выбирает помидоры в магазине
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина выбирает помидоры в магазине

Механизм тотального мониторинга: как это работает

Пакет законопроектов, одобренный депутатами сразу во втором и третьем чтениях, формирует единую цифровую систему слежения за продовольственным рынком. Как сообщил депутат Госдумы Сергей Чижов, новые нормы позволяют государству оперативно реагировать на любые аномалии в стоимости товаров. Теперь данные об отпускных ценах сельхозпроизводителей будут автоматически сопоставляться с ценниками в супермаркетах. Это необходимо, чтобы четко понимать, на каком этапе происходит основной прирост стоимости: у производителя, логиста или ритейлера.

"Создание прозрачной системы мониторинга позволит государству не просто фиксировать факт подорожания продуктов, но и видеть финансовую структуру каждой сделки. Это дисциплинирует рынок и ограничивает возможности для спекулятивного завышения цен в периоды повышенного спроса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Отмена налоговой тайны ради стабильных цен

Ключевым изменением стало снятие режима налоговой тайны со сведений о контрактах, объемах продаж, прибыли и расходах компаний, задействованных в цепочках поставок продовольствия. Федеральная налоговая служба (ФНС) получила законное право передавать эти сведения Росстату и профильным ведомствам. В зону особого внимания попадают поставщики услуг и товаров, включенных в корзину для расчета индекса потребительских цен.

Данная мера фактически делает финансовую отчетность бизнеса "стеклянной" для регуляторов. Несмотря на расширение доступа, внутри госсектора информация будет защищена строгими протоколами безопасности, чтобы исключить утечки конфиденциальных коммерческих данных конкурентам. Однако для контролирующих органов вопрос о том, действительно ли логистика зерна стала дороже или компания просто хочет увеличить маржу, больше не будет дискуссионным.

"Раскрытие данных о реальных расходах и прибыли предприятий — жесткий, но необходимый шаг для борьбы с ценовыми сговорами. Юридически это оформлено как расширение полномочий ФНС по обмену информацией, что исключает правовую неопределенность при проверках", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по налоговому праву Денис Прохоров.

Государственное вмешательство и защита потребителей

Система мониторинга станет базой для принятия решений о государственном вмешательстве. Если анализ данных покажет, что рост цен на социально значимые продукты ничем не обоснован, министерства смогут применять меры антимонопольного воздействия или вводить временные ограничения на наценки. Особенно актуально это становится в условиях, когда стоимость литра бензина и транспортные расходы оказывают давление на себестоимость товаров.

"Для конечного потребителя эта реформа означает замедление инфляции на полках магазинов. Когда ритейлеры и поставщики знают, что их бухгалтерская отчетность доступна регулятору в реальном времени, желание необоснованно переписывать ценники резко снижается", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Событие в рамках нового закона Последствия для рынка и граждан
Отмена налоговой тайны по контрактам на еду Выявление скрытых наценок и пресечение серых схем перепродаж
Передача данных ФНС в Росстат Более точный расчет инфляции и оперативное обнаружение дефицита
Контроль всей цепочки "поле — прилавок" Стабилизация цен за счет адресного давления на спекулянтов
Ограничение доступа к данным внутри ведомств Защита бизнеса от промышленного шпионажа и неправомерного использования данных

Ответы на популярные вопросы о мониторинге цен

  • Означает ли это введение фиксированных цен на продукты? Нет, закон не вводит жесткое регулирование, но дает государству цифровую базу для того, чтобы заставить компании обосновывать рост стоимости товаров и пресекать сговоры.
  • Как это повлияет на ассортимент в магазинах? Прозрачность данных может отсечь неэффективных посредников, что в перспективе сделает логистику проще, а ассортимент — стабильнее, так как исчезнет смысл придерживать товар на складах в ожидании скачка цен.
  • Будут ли проверять малый бизнес? Закон касается всех хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте продовольствия, однако основной упор будет сделан на крупных производителей и сетевой ритейл, формирующих рынок.
  • Поможет ли это снизить инфляцию? Да, это один из инструментов антиинфляционной политики. Точный мониторинг позволяет вовремя устранять локальные дефициты и ограничивать спекулятивный рост цен.

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Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по налоговому праву Денис Прохоров, финансовый консультант Илья Кравцов.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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